¿Cuáles son los verdaderos beneficios de hacer 'running'?

Con el verano a la vuelta de la esquina quizá te has empezado a preocupar un poco más por tu aspecto físico, por lo que te has decidido a realizar el ‘sprint final’ de la ‘operación bikini’ y te has animado a poner en práctica alguna actividad física, con el objetivo de perder grasa, calorías y en definitiva esa masa que cubre tus músculos.

Probablemente te habrán hablado del ‘running’ y es que no cabe duda de que es el nuevo pádel, ya que todo el mundo ha comenzado a practicarlo por ‘recomendación de’, y aunque quizá estás pensando que es una práctica absolutamente revolucionaria, te lo vamos a simplificar, practicar ‘running’ es salir a correr como se ha hecho toda la vida.

Pero entonces, ¿por qué ha estallado la moda del ‘running’ ahora? Buena pregunta. Principalmente podríamos decir que el hecho de colocarle un término en inglés ya ha hecho mucho, y es que no es lo mismo decir “voy a salir a correr” que “voy a practicar un poco de ‘running’”, la segunda opción parece más profesional no lo puedes negar. Además, aunque es un deporte que lleva practicándose mucho, pero mucho tiempo, es ahora cuando algunos de sus beneficios se han hecho cada vez más conocidos, lo que ha llevado a que todos lo recomienden y ya sabéis lo que ocurre con el ‘boca a boca’, al final tiene su efecto.

Si a todo ello le sumamos que es una actividad que puedes practicar en cualquier sitio, a cualquier hora y que no requiere de una gran inversión, salvo la que emplees para adquirir tu ropa deportiva, está claro que sin duda merece la pena.

No obstante, la realidad es que es una actividad muy eficaz, puesto que cuenta con una larga lista de beneficios que te permitirán no solo adelgazar y quemar calorías con mayor intensidad, sino que incluso puede proporcionarte mejoras en las articulaciones. A continuación te contamos todos:

- Ayuda a dormir, ya que si practicas un poco de ‘running’ durante la tarde sobre las 19:30 o 20:30 horas, tu cuerpo finalizará el día cansado pero relajado, lo que te conducirá a un sueño inevitable.

- Mejora tu rendimiento, puesto que al correr el cuerpo se llena de oxigeno y lo usa para beneficio de tus músculos, mejorando así también la flexibilidad y tu resistencia física.

- Combate el estrés al general endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Además, te ayuda a ser más creativo y solucionar problemas con facilidad gracias al oxígeno adicional del cuerpo y reduce el riesgo de tensión alta.

- Tonifica todo el cuerpo, ya que con esta actividad se trabajan las piernas, los brazos, la espalda y el abdomen.

- Mejorará tu autoestima y tu vida social, puesto que te sentirás más activo y en mejor forma física, además de que conocerás a numerosas personas que también practican la misma actividad.

- Experimentarás menos enfermedades y mejorarás el sistema cardiorrespiratorio al ser más activo que las personas sedentarias y al respirar cada vez mejor.

- Elimina la celulitis y la grasa corporal y además te permite controlar el peso de forma fácil, puesto que el ejercicio aeróbico aumenta el gasto calórico.

- Te permitirá tener unos huesos más fuertes y sanos, puesto que combate dolores articulares, ya que aumenta la densidad de los huesos y reduce el riesgo de osteoartritis y osteoporosis al proteger al cartílago, aumentar el flujo de oxígeno, reducir toxinas y fortalecer los tendones y ligamentos.

Y, ¿qué te parecen estos beneficios? ¿Los conocías? Esperamos que tras leer este artículo no te queden dudas de las razones por las que el ‘running’ es la nueva actividad física de moda. ¡Ponla en práctica y conviértete en el mejor ‘runner’!