3 zapatos de hombre con los que no pasarás calor este verano

Los termómetros no dejan de lanzarnos indirectas, es junio y el verano ya está aquí. En menos de tres semanas habrá llegado oficialmente a nuestras vidas la nueva estación y por ende a estas alturas son muchos ya los que han comenzado a sacar del armario la ropa que tradicionalmente utilizan durante la temporada estival.

Algo similar también ocurre con el calzado, aunque con este debemos enfrentarnos a una dura decisión, más aún en el caso de los hombres: ¿qué calzado utilizamos? Si queremos ir frescos, la gran mayoría opta por chanclas y sandalias, pero no cabe duda de que aunque hay modelos que son muy elegantes, quizá para ir a trabajar o a un evento nocturno no es la mejor opción. Sin embargo, esto no tiene porqué significar que debas utilizar los tradicionales y elegantes zapatos de cuero, puesto que hay muchos más modelos que puedes conseguir gracias a los cupones de descuentos en calzado de Descuentos Ideal, los cuales te contamos a continuación y que te permitirán ir cómodo y con estilo sin calentar demasiado tu pie. ¡Toma nota!

1. Mocasín

Sin duda es la opción más elegante con la que contarás este verano. Se trata de unos zapatos cerrados, de ante, que puedes usar con o sin calcetines, tanto en un estilo sobrio como en uno más desenfado, por lo que puedes lucirlos por ejemplo con un traje para evitar llevar zapatos que aporten demasiado calor a tus pies. Los puedes encontrar con gran variedad de tonos y colores, así como con diversos estampados y complementos como borlas y lazos, pero sin duda te recomendaos unos grises y otros azules con borlas, ya que son las opciones más aclamadas de este año.

2. Alpargatas

Hace unos días te contábamos que las alpargatas iban a ser el calzado estrella, y no te engañábamos, por ello, las colocamos en este ranking. Aunque su estilo pueda parecer anticuado, ya que es un calzado por el que se decantan muchas personas mayores, te podemos asegurar que va a ser la clave de numerosos looks durante la temporada estival, por lo que no lo pienses más y pruébalas. Son comodísimas, frescas y permiten una eficiente transpiración del pie, lo que significará que podrás andar tranquilamente con ellas sin que ello suponga exceso de sudor en tus pies. Piensa en ellas como en unas sandalias, las cuales en cambio si podrás utilizar en prácticamente cualquier ocasión.

3. Náuticos

Aunque son muy parecidos a los mocasines, no son tan elegantes como los primeros, por lo que te los recomendamos para ocasiones puntuales, especialmente salidas en las que conozcas muy bien a tus acompañantes, como por ejemplo, comidas familiares, cenas con amigos, etc. Es un calzado cómodo que además podrás llevar sin calcetines, lo que se traduce en que tus pies tendrán mayor contacto con el aire exterior y por tanto se refrescarán con mayor facilidad. Un zapato sin duda clásico, cuyo color principal será el azul marino, así que no dudes en hacerte con unos.