Alimentos básicos que sí o sí debe consumir un vegano

Los problemas de salud que puede conllevar el consumo de carne y pescado en exceso, las grasas derivadas de algunos alimentos y sobre todo la firme idea de no querer ingerir ningún alimento e ingrediente de origen animal suele llevar a cada vez más personas a la práctica del veganismo.

Una práctica que aunque supone algunos riesgos para la salud, ya que son pocos los alimentos en los que se pueden encontrar las proteínas y nutrientes esenciales que normalmente aportan a nuestro organismo alimentos como la carne, el pescado, los huevos o la leche, sí puede mantener nuestro cuerpo de forma sana, pero solo si conocemos algunos alimentos básicos que debemos tomar sí o sí.

Si estás planteándote hacerte vegano o vegana, ya sea porque no estás de acuerdo con la explotación animal, consideras que es perjudicial para el medioambiente o simplemente porque crees que es más beneficioso para la salud, a continuación te vamos a indicar algunos alimentos básicos.

1. Arroz

El arroz es uno de los ingredientes al que no renuncian los veganos, por lo que sirve de base para muchos de los guisos que hacen. Así, aportan al organismo los hidratos de carbono que necesitan para contar con la energía imprescindible que les ayude a superar eficazmente su día a día. Al igual que el arroz, otros productos de grano como la avena, las tortillas, el pan y la pasta suelen ser otras opciones de alimentación para los veganos, con el objetivo de aportar así la mayor cantidad de nutrientes a su cuerpo.

2. Tofu

Podríamos decir que es el alimento más conocido dentro del mundo ‘vegano’, ya que se recomienda desde el inicio a las personas que van a comenzar a realizar esta práctica. Ello se debe a que se posiciona como un claro sustituto de la carne, ya que además puede ser sazonado, frito, asado y horneado como quieras, dando lugar así incluso a hamburguesas que aunque no llevarán carne sí te asegurarán un sabor delicioso. ¡Pruébalas!

3. Legumbres

Los amantes de las legumbres están de suerte, ya que practicar el veganismo no significará decir adiós a grandes platillos como unas lentejas o un puchero. Quizá en el sofrito deberemos reducir algunos ingredientes, pero serán alimentos que podrás tomar sin problema gracias a que no provienen de origen animal, sino vegetal. Además, estos alimentos se posicionarán en tu vida como una fuente importante de proteínas, por lo que no dejes de consumirlos si quieres disfrutar de una alimentación respetuosa y saludable.

Además de estos alimentos, las frutas, las verduras, los productos de soya, las nueces, semillas, brotes y palomitas de maíz, también son muy populares entre los veganos, ya que proporcionan gran cantidad de proteínas y se pueden disfrutar sin problema, por lo que no dejes de probarlos. ¡Te encantarán!