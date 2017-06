La razón definitiva por la que cenar un kebab no es tan malo

El verano ya está aquí, una época en la que nos solemos despreocupar un poco más de prácticamente todo, incluida la alimentación. Una vez que ya hemos satisfecho la ‘operación bikini’ parecemos olvidar que el cuerpo debe mantenerse y por tanto caemos con mayor regularidad en el consumo de ‘comida rápida’, más aún si tenemos en cuenta que salimos y cenamos o almorzamos fuera o pedimos comida a domicilio con mayor frecuencia.

No obstante, aunque la comida rápida suelen ser un combo explosivo de grasas y calorías, algunas opciones no tienen porqué significar un aumento de peso, o al menos no si te decantas por ellas de forma esporádica y ocasional. Precisamente, una de las opciones más aclamadas de los que acuden a la 'comida rápida' es el kebab, una especie de bocadillo que aunque no lo creas, no es tan insano como parece y a continuación te explicaremos la razón.

El Kebab puede ser un alimento saludable sin problema debido a que incluye todos los elementos recomendados que debe poseer una de las grandes comidas del día, aunque se recomienda especialmente su ingesta en el almuerzo e incluso en el desayuno, mientras que en cambio en la cena no se recomienda. Esto quiere decir que incluye farináceo mediante el pan; hortalizas, ya que lleva lechuga, tomate y zanahoria; proteínas, la cual aporta la carne del relleno, y finalmente grasa, la cual nos llega a través de la salsa que añadimos e incluso a partir de la propia carne.

Además, a diferencia de otros alimentos de ‘comida rápida’, no se puede negar que la salsa yogur es preferible a la salsa americana o a la mayonesa, así como que la cantidad de vegetales de los kebabs es superior al de una hamburguesa o una pizza, entre otros alimentos.

No obstante, no se trata ni de que el kebab sea el alimento más sano ni el más insano, sino que todo dependerá de la preparación del mismo. Si ingieres un kebab con abundancia de hortalizas, poca salsa y la cantidad justa de carne, sin duda estarás consumiendo un alimento natural y bajo en calorías.

Por otro lado, también puedes optar por tomar solo la mitad del pan de pita, no comer las patatas que suelen incluir de acompañamiento o pedir que no te echen queso feta ni falafel para que este plato sea aún más saludable de lo que puede llegar a ser.