¿En qué debes fijarte al elegir una piscina hinchable para niños?

El verano está cada vez más cerca, por lo que si dispones de suficiente espacio en casa quizá has empezado a plantearte la posibilidad de ir instalando una piscina hinchable, con el objetivo de paliar las elevadas temperaturas a las que estamos haciendo frente desde hace varias semanas.

La realidad es que si tenemos espacio suficiente, instalar una piscina hinchable en casa puede ser una excelente alternativa, ya que además de ser muy baratas, más aún si te beneficias de los cupones de descuentos en piscinas hinchables de Descuentos Ideal, no suponen grandes peligros para los adultos y mucho menos para los pequeños, o al menos no debería ser así, claro, siempre y cuando te fijes detenidamente en algunas características. Quizá a la hora de comprar una piscina hinchable te echan para atrás los numerosos accidentes con castillos hinchables que han ocurrido en los últimos días a causa del viento, pero no te preocupes, ya que si sigues estos consejos podrás escoger una piscina barata y segura con la que el calor no será un problema para los peques. ¡Toma nota!

1. Las medidas

Este criterio dependerá ante todo de la edad de tu pequeño, pero de forma general las medidas ideales se sitúan desde los 300 a 500 centímetros de diámetro y 100 a 200 centímetros de altura para niños menores de 10 años. Si tu hijo es mayor de esta edad incrementa el tamaño de la piscina. Adecuar el tamaño de nuestra piscina a la estatura y edad de nuestros hijos les permitirá disfrutar de un agradable día de baño sin que ello suponga un peligro para ellos. Recuerda, si son pequeños el agua debe llegarles como máximo a la cadera.

2. Material

Que la piscina sea hinchable no quiere decir que esta no deba contar con algunos materiales que garantizarán la seguridad de tus hijos, como por ejemplo soportes de metal o PVC para asegurar una confección más robusta de la estructura, lo que evitará por tanto que se produzcan accidentes como los ocurridos con los castillos hinchables.

3. Cubierta de seguridad

Sin duda es un complemento muy importante de tu piscina hinchable, el cual también ayudará a que tus pequeños no sufran ningún peligro, ya que impedirá el acceso de los niños a la piscina sin que tú lo autorices. Además, también es recomendable que en caso de que la piscina sea grande y profunda cuente con una cubierta para garantizar la seguridad de tus hijos, puesto que en caso de lanzarse sobre ella caerían sobre la cubierta y no en el agua.