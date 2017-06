3 remedios eficaces que previenen el herpes labial

Cada vez son más las personas que se preocupan por su apariencia física y por la estética, ya que no cabe duda de que son dos aspectos que juegan un papel muy importante en la primera impresión que les causamos a las personas. Sin embargo, a pesar de que pongamos todo nuestro empeño en cuidar nuestra piel, hacer ejercicio, y en definitiva en conseguir la mejor apariencia estética, no cabe duda de que los imprevistos pueden jugarnos una mala pasada y así podemos hacer frente en cualquier momento a problemas tan comunes como la aparición de herpes labiales y granos, entre otros males estéticos.

Especialmente en el caso los primeros es difícil disimularlos, ya que hinchan e irritan el labio, y solo desaparecen después de unos cuantos días, además de que el maquillaje no los puede arreglar. No obstante, esto no significa que debas resignarte a ello, puesto que existen diversos tratamientos, como los que puedes encontrar a buen precio si te beneficias de las ofertas en tratamientos para herpes de Belleza Ideal, con los que puedes prevenirlos antes de que aparezcan o eliminarlos tras su aparición, evitándote así más de un problema. Además, a continuación te explicamos algunos remedios con los que podrás evitar la aparición de herpes en tu vida mucho antes de que surjan. ¡Toma nota!

1. Aleja el estrés de tu vida

Una de las causas más conocidas de aparición de herpes es el haber experimentado situaciones de estrés o ansiedad durante los días previos al desarrollo del mismo. Por ello, nuestro primer remedio para que evites la aparición de herpes es que medites y te relajes diariamente. Intentar evitar el estrés día tras día es difícil, ya que pueden ocurrir mil cosas que pueden provocárnoslo, pero te aseguramos que nada es tan importante como tu salud, y el estrés además de dañar tu imagen, también perjudica a tu salud, así que tenlo en cuenta. Cada día tómate una hora u hora y media para descansar y relajarte. No pienses en trabajo ni en obligaciones, solo duerme, dedícate a tus hobbies o haz algo de deporte.

2. Sigue una dieta equilibrada

Aunque no lo creas una mala alimentación también puede ser causante de la aparición de un herpes labial, puesto que si no aportamos los nutrientes necesarios a nuestro organismo, las defensas de este y el sistema inmunológico se verán debilitados y por ende tendrás mayor propensión a padecer herpes labiales. Por ello es muy importante que dejes atrás las grasas, comas muchas verduras y fruta, y en definitiva que lleves una alimentación sana y equilibrada, la cual complementes con un óptimo descanso y la práctica de ejercicio físico de forma regular. Solo así podrás prevenir el herpes labial.

3. Protégete del sol

Quizá tampoco habías pensado en ello, pero el sol es otro gran enemigo para el buen aspecto de tus labios, especialmente si quieres evitar la aparición de herpes labiales. Ahora con la llegada del verano nos exponemos con mayor frecuencia a temperaturas muy extremas que pueden afectar a nuestros labios, resecándolos en exceso, deshidratándolos y por ende produciendo en ellos herpes labiales. De ahí que sea tan importante que cuentes con un protector solar eficaz que puedas aplicar sobre tus labios si vas a la playa o a la piscina, y en definitiva si sales a tomar el sol o vas a la calle.

Estos son solo algunos de los remedios que podemos recomendarte para que luches contra la aparición de herpes en tus labios, pero es importante que también tengas en cuenta que estos pueden producirse por cambios hormonales, así como pueden contagiarse muy fácilmente mediante la saliva, por lo que deberás tener mucho cuidado de a quien besas o con quien compartes alimentos.

Si ya es demasiado tarde para evitarlo, no te preocupes, puesto que si lo haces el herpes tardará aún más o derivado del estrés causado puede aparecer otro en tus labios. Lo mejor es mantener la calma, pensar que es algo pasajero y hacer uso de algún tratamiento como los que puedes encontrar en numerosos establecimientos. ¡Nada de preocupaciones!