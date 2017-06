¿Cuándo debo cambiar los neumáticos?

Cada vez falta menos para que algunos tengan el privilegio de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Tiempo el cual pueden aprovechar para poner de nuevo en práctica alguno de sus hobbies o por qué no, viajar y conocer mundo.

Si eres de los que ama viajar con coche propio o alquilado, es muy importante que antes de viajar compruebes que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones, no solo en los que respecta al motor, la carrocería y los sistemas de seguridad activa y pasiva, que serán los encargados de evitar en la medida de lo posible un accidente y minimizar los daños en caso de que este finalmente se produzca, sino que también deberás prestar mucha atención a los neumáticos, ya que hay ocasiones en las que es recomendable cambiarlos, especialmente si no quieres tener problemas durante el trayecto.

Adquirir un neumático nuevo es fácil y barato, pero ante todo el cambio debe hacerse si el neumático cumple con ciertas condiciones como las que te indicamos a continuación.

Han pasado cinco años

Si haces un poco de memoria recordarás que en el examen teórico del permiso B era muy común que apareciera esta pregunta. Los neumáticos siempre se deben cambiar si han pasado cinco años desde que fueron puestos en servicio, incluso si el dibujo que se encuentra en la banda de rodadura no ha llegado aún al indicador que nos sirve para medir el desgaste del neumático, o si este no muestra signo de daño alguno. Si han pasado cinco años, toca cambiarlos.

Daños

Evidentemente si has sufrido un accidente o los neumáticos han sido expuestos a situaciones en las que es muy probable que hayan sufrido algún perjuicio es importante que los revises y que en caso de que efectivamente hayan sido muy dañados, los cambies. Dentro de estos daños entra por ejemplo un pinchazo.

Desgaste

El desgaste es otra buena razón para cambiar de neumáticos. Debes comprobar tus neumáticos con regularidad para saber si están o no gastados, algo que podrás hacer de forma sencilla supervisando el indicador de desgaste. Si la altura de la goma del dibujo llega al nivel del indicador significará que la profundidad del dibujo estará cerca de llegar al límite legal de 1,6 mm, por lo que será necesario cambiar tus neumáticos.

Estos son algunos de los motivos más comunes por los que debes cambiar tus neumáticos, ya no solo por evitar una cuantiosa multa, sino también por tu seguridad. No obstante, si quieres que tus neumáticos duren más tiempo, aunque no lo harán más de cinco años, te recomendamos que revises mensualmente la profundidad y el estado de la banda de rodadura, la presión, los daños en los flancos y en definitiva cualquier signo de desgaste irregular. ¡Recuerda que tu seguridad es lo más importante!