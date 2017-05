Blanco o negro: ¿qué color debes llevar este verano para sentirte fresco?

“¡Qué calor!” es una frase que escucharás día a día a partir de ahora, ya que no cabe duda de que a pesar de que quedan unas cuantas semanas para que el verano haga su aparición estelar en nuestras vidas, sus elevadas temperaturas ya nos acompañan, por lo que no lo dudes mas, es hora de sacar la ropa de verano.

Aunque hay muchas formas de paliar el calor, desde enchufando las 24 horas del día un ventilador hasta yéndonos a pasar un día de playa con abanico en mano, no cabe duda de que la ropa que utilizamos tanto para salir a la calle como para estar en casa y dormir, la cual puedes conseguir a buen precio con los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal, es un elemento más que debemos tener en cuenta para sobrellevar mejor el calor y las elevadas temperaturas en verano, ya que aunque no lo creas ayuda.

La realidad es que este no es un dato que sea ampliamente desconocido, puesto que es bien sabido que determinados tejidos pueden aportarnos mayor o menor calor durante la temporada estival. Sin embargo, lo que no se sabe con exactitud es que los colores también pueden realizar esta función, pero claro, solo aquellos adecuados. Si este verano no quieres pasar calor y deseas elegir bien tus prendas, pon atención porque te contamos qué colores debes llevar este verano para evitar, o al menos sobrellevar, el molesto calor. ¡Toma nota!

El blanco

El color blanco refleja la luz del sol, pero no la absorbe, de ahí que numerosas prendas y calzados cuenten con este color, ya que en teoría nos permitirá estar frescos gran parte del día evitando que el calor llegue a nuestra piel. Además, el hecho de ser un color llamativo, especialmente si la luz se refleja sobre él, aunado a la combinación con otros tonos azules y rosas sin duda nos llevan a pensar automáticamente en que el verano ya está aquí.

El negro

Con el negro hoy vamos a desmentir un mito, ya que aunque no lo creas, los tonos oscuros también son una buena opción en verano. Sí, sabemos que te han dicho por activa y por pasiva que da más calor, pero se equivocan. El color negro absorbe la luz, pero si te fijas ciudadanos y aldeanos de algunas zonas muy calidad del mundo como el Sáhara se decantan por llevar prendas con este color, pero no por gusto, sino porque realmente beneficia de cara a paliar las elevadas temperaturas. Si hace mucho calor, la mejor opción es que te pongas alguna prenda negra, puesto que si la temperatura supera a la corporal, la ropa negra te permitirá disfrutar de una mejor refrigeración, es decir, a pesar de que sudarás, cosa que no podrás evitar ni siquiera con la ropa blanca, al menos con los tonos oscuros podrás eliminar el sudor y el calor fácilmente.

Por tanto, y a la luz de lo expuesto, sin duda te recomendamos tonos oscuros o no tan claros en el caso de que las temperaturas sean muy elevadas, mientras que si el calor no es tan elevado puedes decantarte perfectamente por blancos y pasteles.