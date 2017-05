5 artículos que no puedes llevar durante un vuelo

A punto de comenzar junio nos encontramos ya por tanto en ese periodo en el que muchos empiezan a planear cómo serán sus vacaciones de este año, ¿les tocará trabajar?, ¿tendrán que quedarse en casa?, ¿viajarán? Son muchas las preguntas y por ende también muchas las respuestas, pero no cabe duda de que la mayoría de personas se decanta por viajar, con el objetivo de alejarse de la rutina, el estrés diario y conocer otras culturas y zonas del mundo.

Si hemos dado en el clavo y estás ya planteándote posibles destinos que satisfagan tus intereses culturales, probablemente también hayas mirado ya algún que otro vuelo que te lleve hasta tu destino, o quién sabe, quizá ya lo tienes todo escogido. Sea como sea debes saber que el avión, a pesar de ser un transporte seguro y barato, más aún si te beneficias de los cupones de descuentos en vuelos de Descuentos Ideal, suele interponer varias restricciones a la hora de permitir el acceso de determinados productos.

Aunque no hemos descubierto América, aún hay muchas personas que no saben exactamente qué productos pueden convertirse en basura al llegar al control previo al embarque, y es que sí, si llevas alguno de estos productos en tu maleta o en tu equipaje de mano, no importa que paralices la fila de pasajeros, te harán sacarlo todo y tirarlo, eso o no embarcas. ¡Tú decides! Sin embargo, como no queremos que el día de tu viaje pases por esta mala experiencia, a continuación te dejamos una selección de algunos de los productos que figuran en la ‘lista negra’ de numerosas compañías de vuelo. ¡Toma nota y sácalos de tu maleta o tu equipaje de mano!

1. Medicamentos

Quizá has pensado que por el hecho de ser medicamentos y explicárselo en vivo y en directo en el control iba a ser suficiente para que te dejaran pasar ese jarabe que debes tomarte por un resfriado o cualquier otra enfermedad, pero te equivocas. Los líquidos con más de 100 ml están estrictamente prohibidos, por lo que si tu medicamento supera esta característica, te harán tirarlo delante de ellos. Eso sí, en caso de que sea un medicamento imprescindible para ti sí podrás llevarlo en la maleta e incluso en el equipaje de mano, pero notificándolo con mucha antelación al aeropuerto y separándolo del resto de líquidos.

Al hablar de líquidos esto quiere decir que ello también afecta a toda clase de producto estético y maquillaje que portes, desde la base hasta esa última colonia que te regalaron, ten cuidado.

2. Encendedores

El plus de peligrosidad que suponen los convierte en elementos no muy recomendables para llevar en un avión, y por ello, a algunas compañías les va a dar igual que necesites fumar, no es no y tu encendedor no es bienvenido en el vuelo, así que deberás tirarlo a la basura.

3. Insecticidas

Quizá el lugar por el que te has decantado es famoso por su gran variedad de bichos, pero tendrás que convivir con ellos, eso o comprar un insecticida una vez en destino, ya que tampoco está permitido llevar este producto ni venenos ni sprays paralizantes en el avión.

4. Palitos de tejer y crochet

Cuando la norma dice que objetos punzantes no se permiten en el equipaje de mano esto también se refiere a los palos que se utilizan para tejer y hacer crochet, por lo que si eres de los que se entretienen tejiendo, vete buscando nuevo ‘hobby’ durante las horas que vas a pasar dentro del avión. Eso sí, puedes llevarlo como parte del equipaje de la maleta que va en bodega.

5. Tablet

Aunque no lo creas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos está prohibido portar en el avión dispositivos electrónicos que superen el tamaño de un Smartphone, por lo que aparatos como ordenadores portátiles, tablets, cámaras de vídeo, secadores, grabadoras, juguetes a pilar, maquinillas de afeitar y hasta cepillos de dientes eléctricos deberás facturarlos para que vayan en el equipaje que se queda en bodega.