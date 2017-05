¿Qué es y para qué sirve el Shiatsu?

Acabamos de empezar la semana, por lo que puede darse el caso de que aún no veas muy cercano el fin de semana, pero verás como los días pasan rápido. No obstante, si tu trabajo o tu vida te generan tanto estrés como para no poder seguir con fuerzas el resto de la semana, una buena forma de relajarte y poner fin al estrés y la ansiedad rutinaria es dándote un masaje.

Afortunadamente hay una gran variedad de masajes de los que puedes disfrutar, pero sin duda uno de los que te recomendamos es el shiatsu, una técnica japonesa que te ofrecerá numerosos beneficios, y que incluso puedes practicarte tú mismo gracias a los masajeadores de espalda y lumbares que puedes conseguir a buen precio con los descuentos en masajeadores de espalda y lumbares de Descuentos Ideal, los cuales realizan el mismo trabajo que la técnica tradicional de shiatsu que te vamos a contar a continuación, ya que imitan la penetración vigorosa por las manos del terapeuta masajista gracias a sus nodos electrónicos.

¿Qué es?

Básicamente el shiatsu es un tipo de masaje japonés en el que solo se utilizan los dedos para presionar tu cuerpo, conocido también como la acupuntura sin agujas, el cual hace especialmente hincapié en la espalda y las lumbares, ya que suelen ser las zonas del cuerpo en las que más se concentra en el estrés y el cansancio. A pesar de ser una terapia manual, como te hemos dicho anteriormente, dispones de masajeadores electrónicos que realizan exactamente la misma presión sobre tu cuerpo, variando de intensidad.

En el caso de la técnica manual además de emplear los dedos y la palma de la mano, también puede darse el caso de que el masajista haga uso de sus codos e incluso de sus rodillas.

Es también una técnica muy relajante y espiritual, ya que se basa en el principio de que el estado de salud de una persona dependerá en gran medida de cómo fluya su energía vital a lo largo de su cuerpo. De ahí que se aplique presión sobre ciertos puntos del cuerpo, con el objetivo de reconducir y mejorar la energía del mismo.

¿Qué beneficios ofrece?

Ofrece gran cantidad de beneficios, pero a continuación te resumimos los mejores rápidamente:

- En el caso de que seas mujer sirven para aliviar los dolores menstruales, así como reducen las náuseas derivadas del embarazo e inducen el parto.

- Alivia dolores musculares de zonas específicas del cuerpo, como la espalda, las lumbares y las piernas.

- Mejoran el aspecto de la piel, ya que estimulan la circulación en los vasos capilares y estimulan la secreción sebácea, lo que se traduce en una piel suave e hidratada, libre de arrugas y flacidez.

- Fortalece el sistema inmunitario, así como también mejora la circulación sanguínea y los sistemas linfático, nervioso, cardiovascular, respiratorio, reproductor y gastrointestinal.

- Es muy relajante, reduciendo así el estrés y la ansiedad experimentada, y evitando problemas como insomnio, nerviosismo o depresión.

- Tonifica la musculatura

Eso sí, no está recomendado en algunos casos, como en el caso de personas con enfermedades degenerativas y tumores malignos, hemorragias y lesiones externas, o inflamaciones y afecciones agudas. ¡Consulta siempre antes de realizártelo a tu médico!