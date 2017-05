3 playas a las que sí puedes ir con tu perro

El verano está cada vez más cerca, buena prueba de ello son las elevadas temperaturas a las que debemos enfrentarnos desde hace semanas. Por ello, quizá al igual que otras muchas personas te estás planteando ya ir cada fin de semana o en cualquier día libre a disfrutar de una jornada de playa, con el objetivo de ir cogiendo morenito a la par que te refrescas para palia el excesivo calor.

Si bien esta es una alternativa perfecta, a veces nos echa para atrás el hecho de no poder disfrutar de un placer así con algunos de nuestros mejores amigos, como por ejemplo pueden ser nuestros perros, y es que hay numerosas playas en las que su acceso está prohibido alegando que ensucian o pueden molestar a otros bañistas.

No cabe duda de que hay muchísimos humanos que son mucho más molestos y ensucian más que estos animalitos, pero como no podemos cambiar las normas, a continuación vamos a detallarte tres playas en las que sí podrás disfrutar de un día estupendo de verano con tus caninos, así que coge tu coche o si no lo tienes alquila uno gracias a los cupones de descuentos en coches de alquiler de Descuentos Ideal, prepara a tus perros y disfruta del aire fresco en alguna de estas playas. ¡Toma nota!

1. Playa de L’Ahuir, Gandía

Si buscas paz y tranquilidad, sin que ello signifique dejar atrás a tus perritos, esta es la mejor playa que puedes encontrar. Su característica arena dorada y su agua limpia y cristalina será el escenario perfecto para disfrutar de un día de playa junto a tus caninos, divirtiéndote lanzándoles agua, corriendo con ellos o dándote un baño dentro del mar. La zona cuenta con servicio de ducha, manguera para perros, grifo de agua potable y bolsas para las cacas, por lo que podrás garantizar la higiene de tus perros y del resto de bañistas. Eso sí, por la arena deberán ir con correa y con bozal aquellas razas en las que sea obligatorio. Además, recuerda que pueden solicitarte en cualquier momento su cartilla veterinaria.

2. La Rubina, Costa Brava

Es una playa muy grande y abierta en la que tu can podrá pasear y correr a sus anchas, puesto que no te exigen que lleve correa. Además, ambos podréis comer juntos en un restaurante cercano que cuenta con un menú especialmente diseñado para perros, y tras haber repuesto fuerzas volver al interior del mar a jugar con el agua cristalina. Si preferís dormir una siesta también es un lugar perfecto, puesto que la zona está rodeada de naturaleza, lo que se traducirá en que contaréis con varios espacios con sombra para vuestro descanso.

3. Castelló d’Empúries, Girona

Muchos dueños de perros recomiendan esta playa, puesto que aseguran que la gente que la visita asiduamente es muy simpática y respetuosa con los animales. A diferencia de las anteriores los perros pueden bañarse y correr en total libertad sin necesidad de utilizar bozal o correa para ser controlados.

Como ves dispones de varias opciones para ir con tus perros a disfrutar de un día de verano, no solo en el norte de España, sino también en el sur, ya que a pesar de que en Andalucía está prohibido el acceso de perros a las playas desde 2015, algunas zonas como la Playa el Cable, en Motril, Granada, sí permite la entrada y baño de caninos. ¡A disfrutar de un verano perfecto!