Tres ejercicios de sentadillas con los que tonificarás tus glúteos

La ‘Operación Bikini’ se encuentra en plena recta final, ya que en tan solo unas cuantas semanas deberemos hacer frente a la evaluación de si hemos hecho bien o no los deberes este año, o lo que es lo mismo, comenzaremos a ir a playas y piscinas a lucir nuestro cuerpo.

No obstante, pese a que el verano está muy cerca, aún estás a tiempo de conseguir alguno de los objetivos que te habías propuesto, en caso de que no los hayas conseguido todos. Uno de los más comunes, especialmente en el caso de las chicas, es el de conseguir unos glúteos firmes, definidos y compactos, similares a los de Jennifer López o Beyoncé. Si bien aún no existe un producto que te permita contar con el ‘booty’ de estas auténticas divas de la música y de la belleza, sí que puedes trabajar para conseguirlo realizando uno de los ejercicios más comunes y sencillos que puedes hacer incluso desde casa en cualquier momento del día, ya que tan solo necesitarás ropa cómoda como la que puedes conseguir con los cupones de descuentos en ropa deportiva de Descuentos Ideal. En efecto, hablamos de las sentadillas.

Sin embargo, no tienes que hacer siempre la misma modalidad de sentadillas, puesto que aunque no lo creas hay muchas variantes con las que puedes trabajar incluso otras zonas de tu pierna y del cuerpo. ¿Quieres conocerlas? ¡Te las contamos a continuación!

1. Sentadilla búlgara

Lo de búlgara era para acompañar pero te aseguramos que este tipo de sentadillas son muy duras. En primer lugar, coge una mancuerna o algo que te aporte una carga de peso extra con la que puedas trabajar. A diferencia de las sentadillas tradicionales, en esta deberás colocar un pie detrás y otro delante. Sube y baja hasta que sientas que tus glúteos se han contraído lo suficiente, es decir, aproximadamente 13 o 15 veces. En todo momento mantén las manos cerca de la cintura y sujetando una mancuerna con cada una de ellas. Si quieres darle más dificultad, coloca el pie de detrás en un ‘fitball’, así además trabajarás el equilibrio.

2. Sentadilla con un solo pie

Si la anterior te había parecido difícil, esta modalidad es aún más compleja, puesto que deberás realizar una sentadilla tradicional sobre un único pie. Colócate de pie, eleva una de tus piernas, flexionándola levemente hacia delante, y después realiza una sentadilla tradicional sobre el único apoyo que te queda, el otro pie. Coloca un banco detrás de ti e imita la acción de sentarte sobre él, así calcularás cuando has llegado al máximo de la sentadilla y no sufrirás ninguna lesión. No olvides que no puedes posar el pie elevado en ningún momento sobre el suelo.

3. Sentadilla hacia delante

Nuestro último ejercicio de sentadillas recomendado es muy similar al anterior, pero aún más complicado. En esta ocasión colócate de pie y lleva una pierna flexionada hacia atrás, después levántala. El paso siguiente lo intuirás, realiza una sentadilla hacia debajo de forma que la rodilla de la pierna flexionada toque el step al bajar. Puedes añadirle carga de peso extra con mancuernas si quieres que el trabajo sea aún más complejo y explosivo.