5 errores que cometes al depilarte con cera

El verano ya está aquí. Queda menos de un mes para que disfrutemos de días de sol, playa, y en algunos casos vacaciones, y claro, hay que ponerse a punto. Desde bajar la ingesta de grasas y hacer más deporte hasta poner en marcha una de las actividades más tediosas a las que debemos hacer frente hombres y mujeres durante el año, la depilación, esa es la realidad pre veraniega.

Pese a que puede ser una tarea “fácil”, puesto que la finalidad siempre es la misma, dejar nuestra piel suave, lisa, y libre de cualquier pelo que podamos tener, normalmente, e independientemente de la técnica que elijamos, se comenten errores durante la depilación. Fallos que pueden acabar ocasionándonos un mal depilado e incluso en algunos casos pueden suponer el incremento de vello. ¡Oh my god! Sí queridos, pero no os preocupéis, ya que a pesar de que un estudio insiste en que el 97% de los mortales nos depilamos mal, hoy vamos a solucionarlo.

La mayoría de errores se cometen con la depilación con cera, una de las técnicas más dolorosas, pero a la vez una de las más asequibles, ya que apenas necesitaremos bandas de cera, como las que puedes encontrar a buen precio con las ofertas en bandas de cera de Belleza Ideal, fuerza de voluntad y resistencia al dolor, así como también una de las más eficaces, ya que el vello tarda más tiempo en crecer. Sin embargo, a partir de hoy conseguirás sin problemas una depilación perfecta a partir de la cera, claro, siempre y cuando evites estos cinco errores frecuentes al depilarnos con cera que te vamos a contar. ¡Toma nota de ellos!

1. Tomar el sol y depilarte

Si es la primera vez que te depilas este año, este consejo no importa mucho, ya que no creemos que hayas tomado el sol sin estar depilada, pero por si acaso te lo contamos. Si tomamos el sol, y en general, aportamos mucho calor a nuestra piel, y justo después nos depilamos con cera caliente, corremos el riesgo de provocar un exceso de pigmentación en la piel.

2. No exfoliar la piel

Preparar nuestra dermis para una actividad tan agresiva como puede ser la depilación es fundamental, y por ello previamente debemos realizar una exfoliación de la zona que vamos a depilar. Esto te permitirá eliminar posibles vellos enquistados, así como evitará que elimines células epidérmicas durante la depilación, lo que podría generar pequeñas heridas en tu piel, nada estéticas y muy dolorosas.

3. Calentar o enfriar mucho

A la hora de depilarnos con cera lo mejor es optar por una temperatura media, es decir, ni calentarla en exceso, ya que esto podría quemarnos y provocar una irritación en la piel, además de que no es aconsejable para personas con insuficiencias vasculares y venosas, ni tampoco enfriarla mucho, puesto que en este caso dejará de ser eficaz y tendremos que repetir el proceso varias veces con todo lo que ello significa.

4. Aplicar cremas no indicadas

Otro error frecuente reside en el hecho de que al terminar de depilarnos aplicamos cualquier tipo de crema sobre nuestra piel con el objetivo de que esta no sufra, pero si no elegimos la correcta, podemos llegar a irritarla. Las cremas que te puedes aplicar tras la depilación con cera deben ser hidratantes y calmantes, y libres de alcohol y perfumes, como por ejemplo las que están hechas a base de aloe vera.

5. Usar bronceador

Algo que hacemos con bastante frecuencia es depilarnos justo antes de ir a la playa o a la piscina, un grave error. Es recomendable que en las 24 horas que siguen a la depilación no tomes el sol ni te apliques ningún producto que no sea una crema hidratante y calmante, por lo que si nada más depilarte acudes a uno de estos lugares, no solo tu piel recién depilada tendrá inmediatamente contacto con el sol, pudiendo irritarla con mayor facilidad, y eso sin mencionar el impacto que causaría el cloro o la sal del mar, sino que además el hecho de aplicar un producto bronceador sobre tu piel podría alterar los colores de la zona depilada.