Alpargatas: todo lo que debes saber sobre el calzado estrella de este verano

Queda muy poco para que el verano haga su aparición estelar en nuestras vidas, y por ello cada vez vamos conociendo más detalles sobre las tendencias en moda que vamos a poder llevar durante los tres próximos meses, y es que no cabe duda de que cuanto antes nos hagamos con todo lo que va a ser ‘in’, antes podremos dejar de preocuparnos por quedarnos sin algo de lo ‘must have’ de esta temporada.

Precisamente, en los últimos días numerosos diseñadores han mostrado sus propuestas de calzado para este verano, las cuales están luciendo ya muchas de las ‘celebrities’ más conocidas del mundo, entre ellas, Kim Kardashian, o si nos quedamos en el ámbito nacional, Sara Carbonero. Hablamos de las alpargatas, un calzado que puedes conseguir a buen precio gracias a los cupones de descuentos en calzado de Descuentos Ideal, que se convertirá en tu gran aliado este verano. A continuación te detallamos todo sobre ellas.

Nada como los híbridos

Las alpargatas van a ser las reinas del verano, sí, pero no tal cual las conocemos desde hace años, puesto que las mismas han sido elegidas como uno de los elementos protagonistas del híbrido perfecto para este verano, las ‘zapargatas’, un calzado que complementará el estilo de unas cómodas zapatillas tipo Vans con unas frescas alpargatas.

Con suela de esparto y un formato muy similar al que tendría unas plataformas, es una de las tendencias más potentes en lo que a calzado se refiere. Las mismas juegan con diversos materiales como la napa, el ante o la tela; con diferentes tonos, aunque el vaquero, los tonos pastel y el blanco serán las mejores elecciones, así como también con diferentes motivos decorativos como lazos, cordones coloridos, tachuelas, tiras anchas, hebillas laterales, etc. Además, dispones de modelos muy llamativos pero también discretos, por lo que no tienes excusa para no probarlas este verano.

El yute, una garantía

Aunque en ‘zapargatas’ los materiales van a ser muy variados, en alpargatas no tanto, ya que ante todo se impone la fibra de yute, puesto que es un material ecológico, biodegradable y reciclable que además le proporcionará una gran comodidad a tu pie, por lo que no querrás usar otro calzado que no sean tus cómodas y frescas alpargatas fabricadas 100% con fibra de yute, especialmente si estas son artesanales.

Hasta el infinito y más allá

Otra clave que debes tener en cuenta a la hora de adquirir este calzado es que son súper combinables, es decir, lo mismo te las puedes poner con unos pantalones tipo ‘culottes’ que con una falda o un vestido, ¡tú decides! Suelen ir muy bien con tejidos como el algodón, ya que le aportan un toque fresco nada despreciable. No temas a experimentar y combínalas también con tus looks más elegantes a base de blazers, camisas y pantalones chinos. ¡Nadie te ganará en estilo con ellas! ¡Di adiós a la incomodidad de los tacones este verano!