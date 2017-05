Gafas de sol flotantes a mitad de precio

Los termómetros no bajan de los 30 grados y a estas alturas más de uno se lanzaría sin pensarlo dos veces a una piscina o se metería tranquilamente en el mar, y es que no cabe duda de que el verano ya está aquí. Uno de los problemas a los que debemos hacer frente continuamente durante esta temporada es al impacto que los rayos del sol tienen en nuestra piel y en nuestros ojos, ya que si no nos protegemos de forma correcta podemos dañarlos de forma muy severa.

Normalmente solemos proteger nuestros ojos gracias al uso de unas gafas de sol, pero hay cierta tendencia a adquirir modelos sin graduar y cuyos cristales no nos proporcionan la seguridad y protección que deberían, lo que se traducirá en daños perjudiciales para nuestros ojos. Por ello, no lo dudes y hazte con estas gafas de sol Cressi Ninja Floating que cuenta con una protección contra los rayos ultravioleta del 100% gracias a sus cristales de policarbonato y las cuales además podrás conseguir a mitad de precio gracias a la ofertaza que te trae El Mejor Precio. ¡Son tuyas por solo 19,99 euros!

Además, este modelo de gafas no es uno cualquiera, puesto que cuenta con una característica que muy pocas gafas de sol pueden proporcionarte, ya que son flotantes. Sí, como lees, flotan en el agua, por lo que podrás llevarlas contigo incluso al interior del mar o la piscina sin necesidad de preocuparte porque caigan al agua y se hundan. Si se caen flotarán y las encontrarás sin problema, ¿no es perfecto? ¡No perderás el estilo ni dándote un baño!

Entre otras de sus ventajas, estas gafas de sol que puedes conseguir con El Mejor Precio son muy livianas y cómodas, e incluso incluyen un estuche de material resistente para que puedas trasladarlas a cualquier parte sin que los cristales sufran daño alguno. ¿Necesitas algo más? ¡No lo pienses más y hazte con este diseño a la moda, barato, cómodo y sobre todo eficaz para la protección de tus ojos!