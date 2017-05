¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una memoria USB?

La tecnología e internet han avanzado tanto que quizá al leer el titular de esta nota has pensado, ¿para qué necesito una memoria USB si existe el almacenamiento en la nube? La realidad es que es cierto, existe el almacenamiento en la nube, es decir, en internet, pero si hay un fallo en el servidor o te quedas sin internet, no podrás acceder a tus archivos, por lo que nunca está de mal contar con una memoria USB o Pendrive para almacenar imágenes, documentos y en definitiva datos importantes que uses con frecuencia o que quieras trasladar hasta otro dispositivo.

Además, conseguir una memoria USB no es algo que sea excesivamente complicado ni tampoco conlleva un coste elevado, puesto que muchas empresas los regalan aunque tengas que lidiar con eslóganes y diseños personalizados poco agradables en algunas ocasiones, o bien las puedes encontrar en numerosos establecimientos físicos y online a precios muy competitivos, más aún si te aprovechas de los cupones de descuentos en memorias USB de Descuentos Ideal.

Eso sí, si no quieres tener que comprar varias, te recomendamos que pongas atención a algunos factores que pueden diferenciar una memoria USB óptima de una no tan eficaz, y ojo, aunque la capacidad de almacenamiento es relevante, hay otros detalles en los que debes fijarte. ¡Toma nota!

1. La versión

Las diversas memorias USB que existen se diferencian por muchas cosas, pero una de las principales es la versión. Te recomendamos que elijas la versión más actual, es decir, aquella que tenga el número más elevado, ya que esto se traducirá drásticamente en la velocidad de lectura y escritura que obtendrás con tu memoria. Así, actualmente lo ideal es una memoria USB versión 4.0 o como mínimo 3.0, lo que te proporcionará una velocidad de escritura de 10-20 MB/s y de lectura de 40-50 MB/s. Eso sí, asegúrate de que el equipo al que la vas a conectar también soporta esta versión.

2. Tamaño

Decántate por memorias pequeñas o de dimensiones reducidas, puesto que son más fáciles de transportar y no generan problemas de espacio como las más gruesas.

3. Velocidad de lectura y escritura

Después de la capacidad de almacenamiento estaríamos ante el factor más importante de cara a adquirir una memoria USB. Te recomendamos que elijas un USB con alta velocidad de escritura y lectura, puesto que de lo contrario deberás esperar gran cantidad de tiempo mientras los archivos pasan de tu ordenador al dispositivo USB. Seguro que te ha pasado alguna vez que has enviado unas fotografías desde tu ordenador a tu móvil y ha tardado más de 15 minutos, eso se debe a que la velocidad de lectura y escritura es muy lenta, de ahí que te recomendemos que escojas una memoria USB con velocidad de lectura y escritura alta. Además, te permitirá ejecutar con mayor rapidez aplicaciones y todo tipo de archivo. Si quieres averiguar este dato pregunta al encargado de esa área o lee comentarios de usuarios que han adquirido el producto.

4. Construcción

Es tal la variedad de memorias USB que pueden cumplir los tres factores anteriores que otro valor diferenciador entre unas y otras puede ser el material con el que ha sido construida. Así, te recomendamos que busques una memoria USB con construcción sólida a base de materiales como plástico duro y a poder ser engomado, puesto que será más resistente a los golpes.

Estos son solo algunos factores en los que debes fijarte, como ves hay mucho más allá de la capacidad de almacenamiento y del precio. ¡Esperamos que consigas el mejor Pendrive!