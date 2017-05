Cinturones de cuero Quicksilver con un 68% de descuento

Cada vez falta menos para el verano, por lo que cada día que pasa conocemos más y más tendencias de moda que triunfarán durante los próximos meses. Precisamente una de ellas se refiere exclusivamente a la moda masculina, y es que un accesorio destacará sobre el resto con mayor intensidad, el cinturón, especialmente si es de cuero, como este de la marca Quicksilver que puedes conseguir gracias al ‘chollazo’ que te trae El Mejor Precio, puesto que lo puedes adquirir con un 68% de descuento.

Si bien este complemento había sido tradicionalmente utilizado para ajustar el pantalón al cuerpo del hombre, para este verano llega con importantes novedades que lo harán el complemento estrella de la temporada estival, puesto que servirá para diferenciar los distintos looks masculinos. Así, la moda impone su uso de forma tradicional con modelos lisos y sin muchos estampados y texturas para aquellos looks elegantes y sobrios, pero también su uso en looks algo más desenfadados, como por ejemplo con la mitad de la camisa dentro del pantalón o camisetas, a partir de cinturones de tela o trenzados.

A la hora de elegir un cinturón es importante tener en cuenta las prendas con las que lo vas a vestir, así como también el calzado, puesto que es muy importante que el conjunto combine. Además, también es recomendable que hagas pruebas con él antes para comprobar si aprieta en exceso o por el contrario es muy frágil y no cumple con su función. Ni nos interesa un cinturón que nos asfixie ni tampoco uno que sea mucho más ancho que nuestra cintura. Mira tu pantalón para identificar cuáles son las medidas de tu cintura.

Por otro lado, también deberías considerar el material con el que ha sido hecho. Los mejores son los de piel, no los de piel sintética, aunque claro te saldrán más caros. Tampoco escojas uno con la hebilla muy grande, puesto que quedan mal, por ello este cinturón Quicksilver es la mejor opción, ¿no te parece?