Camisetas con mensaje feminista, la nueva tendencia de moda que arrasa

La moda ha sido siempre una buena forma de reivindicar, desde los derechos de la mujer hasta la libertad de cualquier ser humano, todo vale. Solo en ella podemos encontrar creaciones tan extravagantes y diferentes que se salen de lo común, por lo que se ha convertido en una alternativa perfecta para llamar la atención sobre los demás.

Quizá por ello es que numerosas marcas se han sumado a una tendencia común que se está desarrollando con mayor intensidad en estos últimos meses, incluir frases reivindicadoras en diversas prendas, especialmente en camisetas y sudaderas.

Algunas de estas frases hacen referencia a algunos prejuicios y estigmas contra los que ha tenido que luchar la mujer desde siempre, como el hecho de tener que ir maquillada diariamente para verse guapa, o por ejemplo sobre una corriente que está surgiendo desde hace unos años, el que catalogan muchos como “excesivo feminismo”. Si no quieres perder detalle de esta tendencia, a continuación te dejamos algunas de las frases que más podrás encontrar en numerosos establecimientos de moda del país. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué te parece utilizar la moda como vehículo reivindicativo?

1. La realidad no es perfecta

Un mensaje claro y contundente con el que nos animan a sentirnos bien con nosotros mismos y dejar de lado las preocupaciones por el físico o por la aparición de alguna que otra ‘imperfección’. La puedes encontrar en diversos tonos y la frase está en inglés, por lo que si te identificas con este mensaje búscala como ‘Real not perfect’. Es la prenda perfecta para todos aquellos que están hartos de que les digan que se tienen que poner a dieta o que tienen que ser perfectos, ¡grítalo bien fuerte, la realidad no es perfecta!

2. Todo el mundo debería ser feminista

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se llamó feminismo, pero desde hace unos años hay quienes consideran que dicha igualdad ya se ha conseguido y que el feminismo se está convirtiendo en un movimiento excesivo. Hay más hombres que mujeres trabajando y estudiando, ¿eso es igualdad? El sueldo de ellas es inferior al de ellos, ¿eso es igualdad? Perdónenme pero no, por ello esta camiseta se está vendiendo como unos caramelos en un patio de colegio, y es que bajo el lema ‘Everything should be feminist’ nos deja claro que aún hay mucho camino por recorrer.

3. No necesitas maquillaje

Otra de las frases que se ha convertido en motivo decorativo estrella de numerosas camisetas es ‘No make up’, ideal para todas aquellas que están hartas de maquillarse por las imposiciones sociales que indican que una mujer está mejor maquillada. Si has vivido alguna vez esta experiencia, díselo bien claro con esta camiseta, eres hermosa y no necesitas maquillaje.