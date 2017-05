La última revolucionaria tendencia de moda: llevar vestido con pantalón

Estamos inmersos en plena nueva temporada para la moda, por lo que todavía siguen surgiendo algunas tendencias estrella que nos marcarán durante los próximos meses. Precisamente una de estas nuevas corrientes ha estallado a través de las redes sociales, ya que numerosas influencers se han lanzado a mostrar algunos looks que se pueden conseguir con ella.

Estamos en el año de lo imposible con tendencias como llevar pijama, batín o transparencias, pero también es la temporada ideal para los binomios más inesperados, y es que la moda manda combinar prendas que hasta ahora habría parecido imposible afirmar que iban a ser grandes aliadas, pero que lo van a ser. Hablamos de vestidos y pantalones, dos artículos de moda, los cuales puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal, y que además a partir de hoy van de la mano. No obstante, no te preocupes si no sabes cómo combinarlos, ya que a continuación te vamos a dejar algunas recomendaciones. ¡Toma nota de ellas!

1. Vestidos con aberturas

Una buena forma de poner en práctica esta tendencia estrella que nos llega de mano de grandes influencers es adquiriendo un vestido con alguna abertura, ya que así podrá mostrar tus jeans sin problema, creando el binomio perfecto. Es importante que la abertura sea a la altura de la pierna, y que el color del vestido contraste con los jeans, ya que así ambas prendas destacaran por sí solas.

2. Oda a lo oversize

Esta tendencia es una clara oda a lo oversize, puesto que ni el vestido ni los pantalones deben ser excesivamente ajustados, especialmente en el caso del vestido. Así, otro outfit alternativo por el que puedes decantarte para lucir esta tendencia reside en utilizar unos pantalones muy anchos y un vestido-camisola de corte oversize. Incorpora un cinturón para ajustar el vestido a la cintura y conseguirás destacar la parte superior de tu busto.

3. No sin accesorios

Para conseguir el outfit perfecto con esta tendencia, además de las claves que te hemos contado anteriormente deberás incluir complementos que aportarán un valor diferenciador a tu look. Así, puedes optar por bolsos en tonos nude y pastel o por pulseras, pendientes y gafas vintage con el objetivo de obtener un estilo aún más llamativo. También puedes buscar un vestido muy extravagante y diferente, unas sandalias o un calzado fuera de lo común o por qué no, un tocado en el cabello con el que arriesgues. En este caso, más es más.

Y a ti, ¿qué te parece esta tendencia? ¿La pondrás en práctica? ¡Cuéntanoslo!