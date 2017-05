3 libros que te ayudarán a adelgazar

Se acerca el verano y por tanto ese momento en el que toca ir a la playa con amigos y familiares y por ende lucir nuestro cuerpo para que sea tocado por los rayos del sol y por el frescor de las aguas del océano o mar al que acudamos. Precisamente por ello muchas personas ya han comenzado lo que se conoce como ‘Operación Bikini’, o lo que es lo mismo, comer menos grasas y hacer ejercicio físico con mayor asiduidad.

Sin embargo, hay personas que esto les echa para atrás porque suele requerir una considerable inversión económica, ya que hay que pagar los gastos derivados de un nutricionista y de la cuota del gimnasio al que se hayan apuntado. No obstante, ponerse en forma no tiene porqué requerir de ambos gastos, ya que puedes entrenar en casa o en un parque y puedes seguir los consejos y dietas de alguno de los múltiples libros que existen sobre esta temática, los cuales suelen estar escritos en muchas ocasiones por nutricionistas y puedes encontrarlos a buen precio con los cupones de descuentos en libros de Descuentos Ideal. No obstante, si no tienes ni idea de qué libros pueden ser interesantes en este sentido, a continuación te dejamos algunas recomendaciones.

1. Adelgazar sin milagros. Carlo Abehsera

Si quieres perder peso de forma saludable este es el mejor libro que puedes adquirir, ya que no solo desmentirá todos aquellos mitos relacionados con las dietas milagro, sino que además desde la experiencia personal del autor te enseñará algunos trucos y claves para perder peso con una base científica que no pondrá en peligro en ningún momento tu salud. Abehsera adelgazó 35 kilos en solo 4 meses, algo que te cuenta de manera rápida y amena, sin tecnicismos y con todos los detalles para que puedas seguir sus pasos.

2. ¡Siempre tengo hambre! Dr. David Ludwig

Con este libro el Dr. David Ludgwig, quien además es profesor en la Facultad de Medicina de Harvard, te enseñará a perder kilos, especialmente si eres de esas personas amantes de la comida que a pesar de ponerse a dieta una y otra vez siempre acaba cayendo. A lo largo y ancho de las diversas páginas que componen este título encontrarás consejos y dietas para perder peso sin pasar hambre, lo que mejorará tu salud sin que ello suponga dejar de lado uno de los grandes placeres de la vida. Además, el autor también intenta explicar porque a veces nos cuesta tanto adelgazar, cómo afectan el sobrepeso y la comida a las hormonas y los distintos grados de metabolismo, entre otros temas.

3. Pierde peso sin perder la cabeza. Marta Garaulet Aza

Esta es la alternativa perfecta para todos los que alguna vez han querido ponerse a dieta pero les ha echado para atrás el hecho de tener que renunciar a numerosos alimentos que les encantan. Marta Garaulet intenta con él explicar como este tipo de dietas en las que renunciamos a alimentos que para nosotros son manjares son las responsables junto a una motivación insuficiente de que duremos dos días siguiéndolas. Así, la autora te propone el seguimiento de una dieta mediterránea con la que asegura que adelgazarás sin perder la cabeza, y disfrutando de lo que haces, comer de forma saludable. La solución a la obesidad nunca pasa por renunciar al placer por la comida; el día que lo perdamos, perderemos también uno de los placeres de vivir, aseguraba.