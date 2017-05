Rompiendo mitos: ¿Por qué es bueno tomar suplementos de proteínas?

Se acerca el verano, por lo que cada vez son más las personas que están pensando en cómo conseguir un cuerpo diez para lucir durante la temporada estival. El secreto de un cuerpo esculpido por los dioses está en la constancia con el trabajo físico y en el seguimiento de una dieta estricta libre de grasas, por lo que satisfacer esta meta en menos de dos semanas puede convertirse en una auténtica misión imposible.

Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en esta vida, podemos hacer uso de una ayudita. ¿Cuál?, los suplementos de proteínas, unos productos que te permitirán agilizar el proceso para obtener masa muscular, así como también pueden ayudarte a perder grasa con mayor facilidad. Ojo, como su propio nombre indica son complementos, no sustitutos, y por tanto sin dieta y sin práctica de ejercicio físico no te servirán para nada. Si quieres probar con ellos, no dudes en beneficiarte de los cupones de descuentos en suplementos de proteínas de Descuentos Ideal.

A pesar de que estos artículos pueden ayudarte a conseguir el cuerpo que tanto deseas, muchas personas se empeñan en señalarlos como peligrosos para la salud, pero nada más lejos de la realidad. Si bien su consumo excesivo sí puede provocar problemas de salud, especialmente en el hígado, una ingesta moderada puede ocasionarte más beneficios de los que crees.

Así, uno de los beneficios que ofrecen los suplementos de proteínas reside en que te aportan la cantidad diaria necesaria de proteínas, la cual de otra forma no podrías conseguir, a menos de que dispongas de tiempo suficiente como para hacer un desayuno, almuerzo y cena como Dios manda. Normalmente la cantidad de proteínas que necesitamos al día si somos deportistas o entrenamos en el gimnasio se sitúa en torno a los 2 gramos por kilogramo.

Por otro lado, según un estudio la proteína de suero reduce en más de 6 puntos la presión arterial, pero ojo, no revierten completamente la presión arterial alta, sino que simplemente el consumo usual de estos productos puede conducir a que esta baje progresivamente.

También te ayudará a adelgazar, pero no porque con ella se quemen automáticamente más calorías, no, sino porque ofrece un efecto saciante, que te ayudará a sentirte lleno por más tiempo y evitará por tanto que consumas con frecuencia carbohidratos y grasas. No obstante, también tiene un efecto térmico que sí ayudará a tu cuerpo a gastar más energía y a eliminar por tanto más calorías de forma progresiva.

En lo que respecta al aumento de masa muscular, sí es cierto que permiten obtener un mayor volumen, pero por una razón lógica, y es que propician la producción de la hormona del crecimiento, la cual ayuda al aumento de la masa muscular, y la fuerza, así como también a la quema de grasas acumuladas, a mayor velocidad. Además, lo hará mientras reposas, sobre todo durante el sueño.

Finalmente, también destacaríamos de ellos que refuerzan el sistema inmunológico, ya que sus componentes están involucrados en diferentes funciones biológicas incluyendo la actividad antioxidante, efectos anti-bacterias, para la protección de enfermedades, entre otros beneficios.