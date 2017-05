Así puedes ir a la final de la Champions League

Los más futboleros, y especialmente aquellos que sean del Real Madrid, ya estarán contando los días para que llegue el 3 de junio, ya que a partir de las 20:45 horas el equipo merengue se disputará en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, la final de la UEFA Champions League frente a la Juventus, después de eliminar al Atlético de Madrid y al Mónaco respectivamente.

Si bien el partido podrás seguirlo por televisión abierta, ya que Antena 3 lo emitirá, no cabe duda de que la mejor forma de hacerlo es directamente desde el estadio. Quizá te parece un poco osado porque nunca has vivido una final de la Champions League tan cerca y no sabes cómo funciona ni cómo gestionar todo lo que necesitas, pero no te preocupes, puesto que a continuación te vamos a indicar todos los detalles en los que debes pensar para llegar sin problema al partido que marcará un antes y un después en tu vida. ¡Toma nota de todo!

¿Cuál es el mejor transporte?

Sin duda alguna el mejor transporte por el que te puedes decantar es el avión. Los vuelos a Cardiff no resultan excesivamente caros y menos aún si te beneficias de los cupones de descuentos en vuelos a Cardiff de Descuentos Ideal. Esta oferta está especialmente indicada para todos aquellos que quieren ir al partido, ya que llegaréis sin problema al estadio. Además, incluye ida y vuelta por lo que no tendrás que preocuparte de adquirir un vuelo una vez que estés en el destino.

Ambos vuelos salen el mismo día, el de ida lo hace a las 06:00 horas de la mañana desde Madrid y llega a las 07:20 a Cardiff, y el de vuelta sale a las 00:30 del día 4 de junio y llega a Madrid a las 04:00 horas de la madrugada, lo que significa que tampoco necesitarás alojamiento, y por ende otro ahorro. Como otra ventaja de esta oferta destacamos que el precio incluye traslado desde el aeropuerto hasta el estadio, por lo que no tendrás problemas para llegar. ¿No es ideal?

¿Y las entradas?

El Real Madrid y la Juventus han recibido aproximadamente 18.000 entradas para cada club en esta final de la Champions, y para obtener una de las reservadas al equipo blanco solo podías hacerlo siendo socio y apuntándote hasta el 16 de mayo, consiguiendo una mediante el sorteo que se celebró el pasado 18 de mayo, o bien comprándola a través de la página web de la UEFA, pero estas ya se han agotado. ¿Quiere decir esto que te has quedado sin entradas? La respuesta es no, ya que existen otras formas para obtener una plaza en las gradas y ser testigo del partido más esperado del año. Te las contamos a continuación:

- Participar en sorteos, puesto que la UEFA cede muchas entradas a marcas que patrocinan la Champions. Infórmate de cuáles son estas marcas.

- Comprarlas en páginas webs a pesar de que tienen un precio muy alto, concretamente a partir de los 400 euros. Dispones de cuatro categorías de entradas, siendo la cuarta la más barata con entradas desde 400 euros.

Si habías pensado en la posibilidad de comprarlas por reventa, no te lo recomendamos, ya que las entradas son nominales y la UEFA ha expresado que impedirá la entrada a personas que no dispongan de una entrada con su nombre.