¿Cuál es el mejor fijador para el cabello si hace calor?

El calor ya se ha convertido en un compañero fiel de nuestro día a día, y es que no cabe duda de que las altas temperaturas, el buen tiempo y en definitiva, la temporada estival, han vuelto para quedarse unos cuantos meses. La llegada de este periodo supone un cambio en muchos sentidos, no solo en lo que respecta a las prendas y calzados que comenzamos a utilizar, ni tampoco en que solemos disponer de mayor tiempo libre, y es que aunque no lo creas el calor y el clima que experimentamos en primavera y verano motiva incluso que debamos de cambiar ciertos productos que anteriormente usábamos, como por ejemplo los fijadores capilares.

Son muchos los que le dedican tiempo a colocar cada uno de los mechones de su cabello creando un acabado perfecto gracias a productos como gominas, lacas, espumas y ceras fijadoras, pero claro, con la llegada del calor a nuestras vidas, quizá no es tan recomendable hacer uso de ellos, o al menos no de algunos. Si estás un poco perdido y no sabes qué aplicarte en el pelo para lucir una fijación perfecta a treinta grados, no te preocupes, ya que a continuación te contamos qué producto es el más eficaz. ¡Toma nota!

Laca

Aunque se trata de un producto que ofrece una fijación perfecta, con el cual además puedes realizar cualquier forma en tu cabello, desaconsejamos totalmente su uso si hace mucho calor, puesto que contiene una cantidad muy elevada de alcohol y muy poca agua, por lo que resecará tu cabello, no lo protegerá del sol y tampoco le proporcionará la hidratación que necesita. Además, en caso de que la utilices para ir a la playa puede destrozar tus raíces y producir encrespamiento.

Espuma

Si bien este producto no es el que mejor fijación ofrece, sí es el que proporciona la textura y aspecto más naturales al cabello. Sin embargo, al igual que ocurría anteriormente con la laca, tiene un alto contenido de alcohol, por lo que también es una opción muy dañina que resecará y deshidratará tu cabello. Por otro lado, si la utilizas en lugares en los que apenas tienes protección del sol puede incluso cambiar ligeramente el tono de tu cabello.

Cera

Si bien no son tampoco la panacea, con ellas empezamos a ver un poco de luz en esto de fijar nuestro cabello con treinta grados en los termómetros. No es que estén recomendadísimas, pero sí son una buena opción en caso de que quieras fijar tu cabello para salir a dar un paseo o acudir a un parque, ya que contienen altas cantidades de agua y son más grasas, por lo que hidratarán tu cabello y lo protegerán del sol.

Gomina

De entre todos los productos existentes es el más eficaz, o al menos así lo es en verano. No solo te permitirá gozar de una fijación casi perfecta y duradera, sino que le proporcionará a tu cabello la hidratación necesaria para evitar la sequedad extrema, así como también lo protegerá de los dañinos rayos del sol sin cambiar el tono de tu pelo. Eso sí, a pesar de estos beneficios, los expertos recomiendan el uso tanto de forma previa como posterior de tratamientos de hidratación, como mascarillas y acondicionadores. Además, también insisten en que se trate de productos de calidad y a poder ser que formen parte de una línea solar de productos específica para cabellos.

En definitiva, ninguno de estos cuatro productos es el idóneo para fijar tu cabello, ya que por muy leve que sea la cantidad, todos incluyen alcohol. No obstante, dentro de lo “malo”, y si quieres fijar sí o sí tu cabello, la mejor opción es la gomina junto al uso complementario de productos hidratantes y protectores. Recuerda, busca productos libres de alcohol, ya que este es el ingrediente que más puede dañar tu cabello con altas temperaturas.