3 tendencias que marcarán los bañadores de este verano

¡Ay que poquito queda para el verano! Sí, esa estación en la que tenemos la oportunidad, o al menos sí algunos, de descansar e ir a disfrutar del aire fresco y de la belleza del mar a algunas de las numerosas playas esparcidas por el mundo. Sin embargo, la llegada de la estación estival también nos sume en algunos problemas a los que debemos hacer frente, ¿habremos aprobado la ‘operación bikini’?, y lo más importante, ¿qué traje de baño vamos a utilizar este año?

Si bien muchas personas optan por repetir modelito, no seremos nosotros quienes recomienden esto, puesto que las tendencias en moda varían, y los trajes de baño no son precisamente ajenos a ello. Así, en los últimos días hemos podido conocer algunas de las tendencias más extravagantes e inesperadas para los trajes de baño en este 2017, y te las vamos a contar a continuación para que puedas elegir la mejor prenda de baño para este verano. ¡Toma nota de todo!

1. Sugerir pero sin mostrar

Ya sea bikini o bañador, aunque lo más común será en estos últimos, una de las tendencias clave en moda playera para este 2017 es sin duda sugerir pero sin mostrar, ¿qué quiere decir esto? Fácil, escotes discretos que permitan lucir la parte exterior de tus senos. La forma del escote suele ser una V muy estrecha compuesta por tiras que sirven para no mostrar más de lo debido. Además, son bañadores de cadera alta, lo que te permitirá lucir piernas. Si quieres lucir esta tendencia se recomiendan colores tan sencillos como el blanco o el negro, ya que estos además harán destacar aún más el moreno de tu piel, especialmente si te decantas por el blanco. La misma tendencia te permitirá llevar bañadores asimétricos, los cuales te posibilitaran lucir parte de la cadera o la parte superior de uno de tus senos, entre otras zonas.

2. Piel desnuda

Si Katy Perry, Gigi Hadid o Kim Kardashian se lo ponen, allí que vamos todos. Dicho y hecho, los bañadores de piel desnuda son otra de las grandes tendencias de este 2017. No son bañadores transparentes con los que irás desnuda, no. Se trata de prendas en colores ‘nude’ muy similares al de la piel, como el rosa y el beige, que además suelen ser muy atrevidos ya que también hacen uso de la tendencia anteriormente mencionada, al poseer escote y llevar la espalda descubierta o con pequeñas tiras que sirven para apreciar parte de esta zona del cuerpo. La tendencia la puedes encontrar ya tanto en bañadores como en bikinis, pero te la recomendamos especialmente en bañadores, ya que en bikinis no queda muy bien, puesto que son muy similares a los sujetadores.

3. Volantes, encaje y frases

Si por lo que te hemos contado anteriormente te estaba empezando a dar la sensación de que los bañadores de este año iban a ser todos lisos, te equivocas. Sin embargo, este año y para sorpresa de muchos no se llevarán los estampados florales ni hawaianos, no, adiós a las flores, las palmeras y el fondo playero. Para este verano los grandes diseñadores de moda proponen bañadores monocromáticos, pero con algún que otro motivo decorativo, como pueden ser volantes, encaje, nudos, pliegues, mallas, crochet, o frases, entre otros.