¿Cuál es el mejor sujetador para hacer deporte?

Con la cada vez más cercana llegada de la temporada estival, muchas personas han eliminado de sus vidas el exceso de ingesta de alimentos grasos, así como también han empezado a realizar con mayor frecuencia algún deporte o actividad física, como correr, hacer abdominales, o simplemente acudir regularmente a entrenar a un gimnasio.

Para realizar una actividad física óptima es necesario contar con una buena equipación, es decir, prendas y calzados que nos proporcionen libertad de movimiento, amplia flexibilidad y transpiración, así como también una eficaz sujeción de ciertas partes de nuestro cuerpo para que no sufran. Esto último precisamente afecta a muchas chicas, ya que durante la práctica de ejercicio físico deben utilizar un sujetador deportivo especial, con el objetivo de que este sujete sus senos, puesto que de lo contrario los movimientos podrían provocar dolores, molestias e incluso, en los casos más graves, desprendimiento de ligamentos. La realidad es que elegir un sujetador deportivo no es una tarea sencilla, ya que hay gran variedad de sujetadores deportivos, que ante todo se diferencian en el cierre o en la forma, y que pueden ofrecerte beneficios diferentes, pero no te preocupes si no tienes ni idea de cuáles son, puesto que a continuación te vamos a detallar los mejores.

En primer lugar hablaremos de los sujetadores entrecruzados, que básicamente son aquellos en los que las correas se cruzan en la espalda, lo que permite una sujeción alta y una óptima estabilidad de tus senos en deportes que requieren de mucho movimiento y por ende de gran impacto. Son cómodos y los tirantes que poseen suelen ser ajustables en función del tamaño de tus senos. Se recomiendan para deportes como running, tenis, fútbol y equitación, entre otros.

Por otro lado, también tenemos que hablar de los Tank Top, sujetadores deportivos que son muy similares a los sostenes que utilizan muchas mujeres a diario, puesto que incluso tienen el cierre en la espalda. Estos por tanto no ofrecen una gran sujeción, por lo que están indicados para actividades con menor cantidad de movimiento, como yoga, pilates, golf o caminar.

Finalmente, nos encontramos con los denominados Racerbrack, que son más conocidos también como sujetadores o tops en forma de Y o T por el cierre que poseen en la espalda. A diferencia de los anteriores modelos, no son ajustables, pero sí permiten una buena sujeción, lo que les hace muy recomendables para la práctica de actividades de intensidad media, como pueden ser ciclismo, skate, danza o boxeo, entre otros deportes.

Como te habrás dado cuenta, no se puede responder a la pregunta “¿cuál es el mejor sujetador para hacer deporte?”, puesto que no existe un sujetador universal que sea recomendable para realizar todo tipo de actividades. La elección del sujetador perfecto dependerá ante todo de que este se adapte eficazmente a tu actividad, por lo que te recomendamos contar con un modelo de cada uno de los tipos que te hemos recomendado para que puedas realizar todas tus actividades deportivas de forma cómoda y segura.