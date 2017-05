¿Cuáles son los mejores juguetes para bebés este verano?

El verano está muy cerca, un periodo que este año puede ser muy diferente para muchas familias, como por ejemplo todas aquellas que han sumado un miembro más a sus vidas. En el este caso, el interés por disfrutar de esta estación será probablemente mayor, dado que para este nuevo miembro de la familia será la primera vez que tenga contacto con dos elementos muy importantes de nuestro planeta, la arena y el mar.

Una de las dudas que muchos padres primerizos tienen precisamente de cara a este periodo estival es cómo se va a entretener su pequeño. Si es recién nacido, la realidad es que apenas disfrutará de la experiencia, pero si tiene entre cinco meses y un año, sí puede pasarlo en grande. Así, los progenitores comienzan a pensar qué tipo de juguetes sería recomendable adquirir para sus pequeños, ¿cubos y palas?, ¿piscinas diminutas?, ¿una manta de juegos y actividades? Hay una gran variedad de juguetes de verano para bebés y niños menores de un año, como los que puedes conseguir a buen precio gracias a los cupones de descuentos en juguetes para bebés de Descuentos Ideal, pero si no tienes ni idea de por cuáles decantarte, a continuación te damos algunas recomendaciones. ¡Toma nota!

1. Molinillo de agua y arena

Este juguete es perfecto para un bebé de entre 10 y 12 meses, ya que gracias a él podrá jugar con la arena y el agua, empezando a diferenciar entre una textura y otra, así como entreteniéndose mientras llena cada uno de los cacitos que incluyen las aspas con las que cuenta este molinillo. Todo ello favorecerá su desarrollo psicomotor, ya que está demostrado que jugar con agua y arena produce este beneficio en los menores.

2. Piscina

Es probable que aún no quieras meter a tu bebé en el mar, pero eso no tiene porqué significar que él no pueda disfrutar del agua, ya que puedes adquirir una piscina pequeña hinchable y llenarla con agua del mar para que él también pueda sentir el placer de refrescarse este verano. Hay algunas que incluso contienen muñecos y barcos con muñecos de plástico para el agua, por lo que tu peque se lo pasará en grande navegando junto a sus nuevos amigos en una piscina, que para él parecerá todo un océano. Busca una de al menos 1mx1m y 59 cm. La puedes colocar al lado de tus tumbonas y sombrillas para tenerle vigilado.

3. Manta de actividades

Otro juguete que le puede encantar a tu peque es una manta de actividades, en la que no solo podrá descansar y protegerse del sol, sino que además podrá jugar, ya que estas suelen incluir varios accesorios para el entretenimiento del menor, como botones interactivos que emiten sonidos y música, anillas para agarrar con sus manos, peluches, pelotas, y juguetes de animalitos marinos, como ballenas y delfines, para que empiece a identificarlos. Te recomendamos que compres una plegable, para transportarla con facilidad a cualquier parte; con tejido transpirable, para que el calor se evapore fácilmente; suelo aislante, para mayor comodidad de tu peque, y con protección solar como un capazo, para que tu hijo pueda jugar o descansar tranquilamente.

Estos son solo algunos de los juguetes que recomendamos, evidentemente existen muchos más, como los juguetes que emiten sonidos al entrar en contacto con el agua, los tradicionales cubos de pala y rastrillo, regaderas, muñecos que expulsan agua, moldes para hacer castillos y figuras en la arena, etc. ¡Elige cualquiera de ellos y a disfrutar del primer verano de tu peque!