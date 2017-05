3 consejos para ahorrar y llegar a fin de mes

A la primavera de 2017 apenas le queda algo más de un mes de vida, por lo que en breve estaremos cerveza en mano tomando el sol en alguna de las bellas playas con las que cuenta España, o por qué no, el mundo. Sin embargo, no todos correremos con la misma suerte, ya que hay veces que por evitar un elevado gasto económico renunciamos a algo tan placentero como unos días de descanso, aunque sea solo una vez al año.

Precisamente por ello, son cada vez más las personas que comienzan a planificar las vacaciones muchas semanas, e incluso meses, antes de que estas lleguen, con el objetivo de ir teniéndolas en cuenta y ahorrando durante cada mes parte de sus ingresos para dedicarlos a costear un viaje, un alojamiento en bungalow, unos días en un camping, y en definitiva, unos merecidos días de descanso. Si bien ahorrar puede parecerte misión imposible, a continuación vamos a darte algunos consejos para que lo hagas sin ningún problema. ¡Toma nota!

1. Aprovechar ofertas especiales para ocio

Un motivo por el que no ahorramos a veces es porque salimos durante el mes más de la cuenta, o lo hacemos a sitios caros y sin aprovechar promociones especiales, pero esto no significa que debamos dejar de salir a la calle o gastar en ocio. En España dices que algo es gratis y allí nos tienes haciendo cola desde bien temprano para no quedarnos sin esa oferta especial o ese ‘regalo’, por lo que también es una buena opción para ahorrar en tus salidas de ocio que hagas uso de las distintas ofertas y descuentos que te ofrecen numerosas marcas durante algunos periodos del año, como por ejemplo los cupones de descuentos actividades y restaurantes de Descuentos Ideal, con los que conseguirás ahorrar en todo tipo de disfrute de ocio, desde la compra de entradas de cine hasta disfrutar de un spa, pasando por cenas en lujosos mesones y restaurantes, o tours por la ciudad.

2. Comprar online

Aunque a priori pueda parecerte que es el lugar en el que más compras por impulso se realizan, te equivocas. El entorno online se ha convertido en una buena plataforma para comprar solo lo imprescindible. Piénsalo fríamente, en internet ves los productos a través de fotografías y vas seleccionando solo lo que necesitas, mientras que en un supermercado o en un gran centro comercial puedes encontrarte diversos productos especialmente ubicados cerca de la caja para que caigas en el impulso de comprarlos, afectando de lleno al presupuesto que te habías marcado.

Aunque esto también puede ocurrir en las tiendas online, cuando aparece el gasto que llevas antes de confirmar la compra puedes eliminar automáticamente el producto, mientras que en las tiendas físicas, a veces por pereza o por no tener que buscar dónde estaba situado el artículo, decidimos dejarlo en el carro. Todo ello sin mencionar el peligro que supone ir de compras con los peques, que se encaprichan en numerosos productos.

3. Establece un presupuesto

Este es otro punto esencial de cara a ahorrar cada mes. En una libreta apunta mes a mes cuál es tu gasto fijo mensual, así podrás calcular una meta de ahorro y establecer también una cantidad fija de dinero que te puedes gastar como “extra” cada mensualidad. Por otro lado, también te recomendamos que dejes atrás ese lema de “para algo estoy trabajando”, porque así solo comprarás cosas innecesarias intentándolo justificar. Tampoco te recomendamos que lleves contigo a cualquier lugar la tarjeta de crédito, ya que la mayoría de compras por impulso se deben a esto.

Prueba estos consejos unos cuantos meses y verás como poco a poco vas ahorrando. ¡Te lo aseguramos!