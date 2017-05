Una idea genial para servir cerveza a tus invitados

El verano está a punto de llegar a nuestras vidas, lo que significa que el calor también, y qué mejor para paliar las altas temperaturas que una cervecita fresquita, absolutamente nada. Si bien salir a la calle con tus amigos a tomar unas cañas con este calor puede echarte para atrás, hoy vamos a ofrecerte la solución definitiva a este problema, ¿y si montas tu propio ‘bar’ de cervezas en casa? Vamos, no lo pienses tanto porque no es tan difícil, solo tienes que hacerte con este dispensador de cerveza Krups The Sub Vanilla, el cual puedes conseguir ahora en oferta gracias al ‘chollazo’ de El Mejor Precio. ¿Cuánto? Toda la cerveza que quieras por solo 89,90 euros, ¿lo firmas verdad? ¡Homer Simpson seguro que sí!

Además de ser barato, y de facilitarte las cosas hasta el punto de no tener que salir de casa para tomar toda la cerveza que quieras, es un modelo 100% recomendable, ya que enfría la cerveza hasta la temperatura perfecta, funciona con barriles de 2 litros que aguantan hasta quince días después de ser abiertos, y lo más importante, te permite disfrutar de una amplia variedad de cervezas de marcas de todo tipo.

Y si lo que te echa para atrás es el hecho de beber mucha cerveza, aunque te recomendamos que ante todo tengas precaución y hagas un consumo moderado de la misma, te vamos a demostrar que además de asequible gracias a esta oferta, es más beneficiosa de lo que crees, puesto que es nutritiva, previene infartos, proporciona unos huesos más sanos, hidrata tu cuerpo e incluso previene y controla la diabetes, siempre y cuando su consumo sea moderado.

Seguro que si eres fan de ella al igual que el patriarca de los Simpson, te habrá bastado conocer el precio para decantarte por este dispensador de cerveza, pero por si no era así, estamos seguros de que ya sí que no te quedan dudas. ¿A quién vas a invitar a una en tu casa?