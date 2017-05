¿Cuántos tipos de zapatillas para correr existen?

Estamos en pleno mes de mayo, por lo que quizá habrás comenzado como otros cuantos a preocuparte cada vez más por tu aspecto físico, y es que no podemos olvidarnos de que en menos de dos meses estaremos luciendo palmito en alguna de las numerosas playas que existen en el mundo, y claro, hay que tener el cuerpo a tono. Si bien la ‘operación bikini’ ya está en su fase final, muchos optan ahora por dejar de comer alimentos grasos y aprovechar el buen tiempo para salir a correr a la calle, con el objetivo de perder al menos unos cuantos ‘michelines’.

El ‘running’ es el nuevo pádel, y por ello obtiene cada vez más adeptos, sin embargo, hay cierta tendencia errónea a pensar que es una actividad física que se puede hacer sin una ropa deportiva de calidad o sin un equipamiento óptimo, pero en realidad precisamente requiere de todo ello, sobre todo de unas buenas zapatillas, como las que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en zapatillas deportivas de Descuentos Ideal. Está claro que elegir unas zapatillas para correr o hacer ‘running’ no es algo fácil, puesto que en el mercado existen gran cantidad de modelos. No obstante, no te preocupes, ya que hemos realizado una selección con algunos de los modelos que te encontrarás, y que sin duda te recomendamos. ¡Toma nota!

En primer lugar comenzaremos con las zapatillas de trail, también conocidas como zapatillas de montaña. Como su propio nombre indica es un calzado ideal para correr en terrenos montañosos y con numerosos obstáculos, puesto que su suela posee tacos que te permitirán un mayor agarre, y su material es muy resistente y con tracción, lo que te proporcionará una mayor protección para tu pie. Son por tanto ideales para la montaña.

Es el turno ahora de las zapatillas de entrenamiento, a las cuales se las considera así porque están diseñadas específicamente para ofrecer mucha amortiguación y durabilidad, puesto que se estima que serán utilizadas todos los días, permitiéndote así hacer muchos kilómetros. Además, suelen evitar lesiones musculares. Úsalas ante todo para entrenar en un gimnasio.

Por otro lado, también tenemos las zapatillas de pista, las cuales se diferencian del resto porque poseen clavos, y porque dentro de ellas podemos elegir entre varios modelos en función de la especialidad que practiques. No cargan los gemelos, ofrecen buena amortiguación y únicamente son válidas para esta superficie.

Muy similares a las anteriores tendríamos también las zapatillas de competición, también conocidas como ‘zapatillas voladoras’. Son más ligeras que las de entrenamiento y se utilizan ante todo en largas carreras y maratones, ya que ofrecen mucha respuesta en la pisada, empujándote hacia delante y forzándote a continuar corriendo. Ideales para participar en competiciones y con un alto nivel de carrera.

Finalmente, nos encontramos con las zapatillas para correr en asfalto, que básicamente son el calzado que la mayoría de personas que se inician en el running escogen. Estas se diferencian de las anteriores en que la suela es totalmente plana, ofreciendo así una buena amortiguación y sobre todo, mucha comodidad. Son las zapatillas ideales para empezar a correr media hora o una hora por la calle.

Como ves existen numerosos modelos de zapatillas para correr o hacer ‘running’, pero la elección entre unos modelos u otros dependerá especialmente del terreno y el tipo de actividad que practiques con ellas.