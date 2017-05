¿Qué es y qué beneficios ofrece la 'cocoterapia'?

Presumir de una piel lisa y libre de imperfecciones es uno de los objetivos que muchas personas quieren conseguir en algún momento de su vida, el cual sin embargo, es muy difícil, ya que agentes externos como la contaminación, el frío o el calor, una mala alimentación, e incluso el hecho de no practicar ejercicio físico pueden ocasionar numerosos problemas al aspecto de la piel.

No obstante, la belleza no ignora este hándicap y por ello existen en el mercado numerosos productos orientados a proporcionarte una piel tersa, suave y libre de imperfecciones, a partir de cremas, exfoliantes, sérum, y un largo etcétera. A pesar de ello, hay muchas personas que son algo reacias a aplicarse productos cosméticos con base química, lo que lleva a que el uso de productos naturales sea cada vez más frecuente a la hora de realizar tratamientos corporales o faciales, como masajes y terapias de relajación, de los cuales puedes disfrutar a buen precio gracias a los cupones de descuentos en tratamientos de belleza de Descuentos Ideal.

Precisamente uno de estos ingredientes naturales que cada vez consigue más adeptos es el coco, y es que aunque no lo creas, no solo es un rico fruto que puedes utilizar como añadido en diferentes platillos y como un rico postre, no, también es un gran aliado de la piel, derivando así en lo que se conoce como ‘Cocoterapia’. Si quieres saber más, sigue leyendo, ya que te contamos absolutamente todo.

¿En qué consiste?

Si ya conoces otros términos como ‘Chocolaterapia’, más o menos puedes hacerte una idea a que nos referimos con ‘Cocoterapia’. Se trata de un tratamiento para la piel con aceite de coco, que tiene como objetivo aportar todos los beneficios de las propiedades de este fruto a la piel. Se puede realizar mediante masajes corporales o aplicando el aceite directamente sobre tu piel.

El aceite de coco lubrica el cuerpo, y realiza una función de exfoliación ideal para eliminar todas las impurezas y bacterias que tu piel pueda contener. Además, su rico y agradable aroma sume al cuerpo en un estado perfecto de relajación que sin duda te ayudará a llevar el día a día con energía y calma, dejando atrás el estrés.

Además, en la ‘Cocoterapia’ se utiliza todo el coco, es decir, desde la cáscara, la cual suele ser utilizada para realizar presión sobre el cuerpo y masajearlo, hasta el jugo que aporta, como te hemos dicho anteriormente.

¿Para qué sirve?

El coco ofrece numerosos beneficios de cara al cuidado de tu piel, pero a continuación te sintetizamos algunas de las ventajas más importantes:

- Actúa como antiinflamatorio, por lo que es ideal para personas que sufren problemas de piel como dermatitis atópica.

- Es un buen desinfectante, lo que le hace una buena alternativa para combatir todo tipo de hongos e infecciones de la piel.

- Un tratamiento de ‘Cocoterapia’ moldea el cuerpo y trabaja sobre el sistema linfático, favoreciendo además la eliminación de toxinas y líquidos.

- Protege la piel de posibles daños ocasionados por los Rayos UV, evitando así signos de envejecimiento, manchas y otros problemas.

- Restablece el pH de la piel gracias a sus ácidos grasos de cadena media.

- Ayuda a prevenir la piel irritada e inflamada, por lo que es un buen aliado para las personas que tienen la piel muy sensible.

- Es altamente hidratante y penetra rápidamente en todas las capas de la piel, ayudando así a preservar el colágeno y la elastina, y por ende a conservar la juventud por más tiempo y prevenir las arrugas.