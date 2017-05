4 ejercicios con los que tonificarás todo el cuerpo

Junio está a la vuelta de la esquina, concretamente a tres semanas, pero eso no tiene porqué suponer un motivo de estrés para tu vida, o al menos no si ya has pasado por aquello de estudiar y examinarse antes del verano. A pesar de que la llegada del verano no conlleva a priori ningún problema, sí es cierto que hay algo que alarma a muchas personas, y es que llega el momento de mostrar nuestro cuerpo, y comprobar por tanto hasta qué punto nos hemos olvidado de aquello de “los excesos siempre terminan pasando factura”. Sí queridos, es en estas semanas previas al verano cuando nos damos cuenta de que aquella noche de Buffet libre, esos dulces entre horas para “matar el gusanillos”, y sin olvidar aquellas cervezas al solecito durante el Día de la Cruz, sí traen consecuencias. Sí, amigos, todo conlleva a algo, en este caso, flacidez y ‘michelines’.

Quizá después de este 'speech' te has planteado abandonar lo que se conoce como 'operación bikini', pero a continuación te vamos a indicar el método más efectivo para ganarle la partida en tan solo semanas. No, no esperéis milagros, se llama actividad física. En las siguientes líneas te vamos a recomendar cuatro ejercicios para trabajar y tonificar algunas de las partes del cuerpo que más se suelen entrenar en gimnasios, para cuya realización solo necesitarás esterillas y mancuernas. ¡Toma nota de tu rutina!

1. Abdominales

Tener ‘tableta de chocolate’, o lo que es lo mismo, lucir un abdomen digno de servir como tabla para rallar queso, es uno de los objetivos que muchos chicos tienen durante toda su vida. No obstante, algunas chicas también desean lucir un abdomen, si bien no tan marcado, al menos sí definido. El mejor ejercicio que puedes realizar para pulir tu abdomen son los famosos abdominales. Para ello, túmbate en la esterilla, estira las piernas, pon las manos en cruz y levanta las piernas centrando la fuerza en tu abdomen. Ojo, nunca levantes la espalda, ya que podrías tirar de lumbares y no de abdomen. Eso sí, de nada te servirá hacer cien abdominales cada día si no cuidas tu alimentación, ya que el principal problema que ocasiona que este músculo no se aprecie con claridad lo provoca la grasa. Puedes tener un abdomen muy tonificado pero si está cubierto por grasa, antes cuida tu alimentación.

2. Elevación de pelvis

Si el abdomen era la meta máxima de muchos hombres, los glúteos lo son para las chicas. Si quieres conseguir unos glúteos tersos y definidos, el ejercicio más conocido son las sentadillas, pero el más eficaz, la elevación de pelvis. Con esta actividad los endurecerás rápidamente. Túmbate en la esterilla, dobla las piernas y eleva la pelvis y la parte baja de la espalda, como si quisieras hacer un puente. Contrae al subir, y relaja al bajar. Si quieres que sea más intenso, baja lentamente y sube rápidamente contrayendo los glúteos y apretando el abdomen. En lo que respecta a las sentadillas, el truco está en dejar caer el peso correctamente sobre tus talones. Combinando ambos trabajarás piernas y glúteos.

3. Levantamiento de pesas

Con nuestro tercer ejercicio trabajaremos tríceps y bíceps, o lo que es lo mismo, los brazos. El ejercicio es sencillo; consigue dos mancuernas, y ve levantando una hasta llevarla desde la cintura hasta tu pecho de forma que la pesa quede horizontal a ti, y luego haz lo mismo con el otro brazo. Ve alternando ambos brazos hasta que hagas al menos 10 repeticiones con cada uno. Una variante es el martillo, que básicamente se diferencia en que el puño y la pesa llegan al pecho en vertical, no en horizontal. Para trabajar tríceps, estira la espalda, levanta y dobla los brazos hacia atrás y estíralos de nuevo hacia arriba.

4. Flexiones

Nuestro último ejercicio está orientado a trabajar pecho y espalda, las últimas zonas que nos faltan por entrenar. Colócate en cuadrupedia, posa las palmas de tus manos sobre la esterilla, de forma que haya una separación entre ambas manos y estira las piernas, colocando las puntas de tus pies sobre el suelo. Mantén la espalda recta y baja lentamente sin tocar el suelo con el pecho. Después sube rápidamente, así notarás una mayor intensidad con el ejercicio.