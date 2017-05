3 platos que demuestran que los alimentos 'fast food' pueden ser sanos

Cada vez más personas se preocupan por su aspecto físico y por su salud, más aún en estas semanas previas al verano, temporada estival en la que lucimos nuestro cuerpo día sí y día también. Esto ha llevado a que se haya incrementado el número de consumidores que buscan cada vez más alimentos más sanos y que apenas les aporten calorías, y sobre todo, grasas. El secreto para evitar engordar más de la cuenta podría estar en elaborar e ingerir platos caseros a base de ingredientes que conozcamos y dejar a un lado la comida envasada.

Sin embargo, si bien lo anterior es una buena alternativa, no vamos a negar que a veces por falta de tiempo, pereza o conocimientos no podemos dedicar parte de nuestra vida a cocinar un plato digno de MasterChef, pero tranquilo, ya que hay algunos alimentos considerados ‘comida rápida’ o ‘fast food’, que son más sanos de lo que piensas, los cuales incluso podrás disfrutar rápidamente y a un precio inmejorable gracias a los descuentos en comida a domicilio de Descuentos Ideal. Sin embargo, si no tienes ni idea de qué platos pueden considerarse ‘fast food’ y sanos a la vez, a continuación te recomendamos algunos que puedes pedir a domicilio y también preparar tú mismo ¡Tú decides!

1. Pizza

Probablemente habrás oído muchas veces que la pizza es un alimento basura que engorda muchísimo, pero se equivocan. Se trata de un alimento rico en nutrientes, que además incluye carbohidratos complejos, los cuales sacian y abastecen al organismo de energía, evitando que quieras comer más. Por si fuera poco tiene un alto contenido en hierro, vitaminas B1 Y PP, y es muy digerible. Eso sí, te recomendamos que controles los ingredientes que ingieres con la misma. Así, incluir mozzarella desnatada evitará la grasa que normalmente aporta este queso, pero te proporcionará altas dosis de proteínas animales; si lleva aceitunas, disfrutarás de vitaminas A, D, E y K, y con hierbas aromáticas depurarás el organismo, entre otros condimentos que puedes usar.

2. Sushi

Otro platillo que cada vez más se cataloga como ‘fast food’ es el sushi, una receta que nos llega directamente desde Japón. Normalmente es considerado poco sano porque se come crudo, o al menos gran parte de él, pero está claro que es un platillo muy sano. El sushi contiene carbohidratos como el arroz y las verduras que al igual que ocurría con los de la pizza nos saciarán. Además, también aporta una gran cantidad de proteínas, las cuales provienen de los pescados y carnes que se pueden utilizar en su preparación. Por si fuera poco, es un plato rico en vitaminas y minerales gracias al alga marina que se utiliza para envolverlo, y bajo en grasa saturada en función del pescado que se utilice, el cual se prepara crudo, por lo que tampoco añade grasa extra.

3. Fajitas

Otra cena rica, deliciosa y sana puede ser consumir una o dos fajitas, las cuales se elaboran con tortillas, y en las que puedes incluir todo tipo de ingredientes sanos que quieras ingerir. Te recomendamos que busques unas tortitas integrales, ya que así no aportarán tanta grasa a tus cenas. Después rellénalas con maíz, tomate, lechuga y acompáñalas de atún o pollo, sin incluir salsas, ya que estas sí las convertirían en una auténtica bomba de calorías.

Como ves, son alimentos ricos y sanos, que no obstante, no debes consumir diariamente, ya que a pesar de que puedan ser sanos, un consumo excesivo sí puede convertirlos en enemigos de tu salud y del adelgazamiento. ¡Esperamos que te hayan gustado y que hayamos solucionado tu almuerzo o cena de hoy!