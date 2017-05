¿Por qué es importante desmaquillarse?

No hay nada que dé más pereza en el mundo que llegar a casa al finalizar una jornada laboral, o tras pasar toda la noche con nuestros amigos, y tener que retirar todo el maquillaje que nos aplicamos antes de salir o incluso por la mañana. Este es un drama al que deben hacer frente muchas mujeres, e incluso hombres, ya que no olvidemos que maquillaje no solo se refiere a labiales, sombra de ojos y máscara de pestañas, no, las bases, independientemente de su formato, también son maquillaje, y cada vez más chicos las utilizan, así que, sí, queridos, también entráis dentro.

Retirar el maquillaje de nuestro rostro es una práctica tediosa, que puede llevarnos algunos minutos y que a veces por pereza no realizamos, pero ojo, no solo es importante para evitar levantarte como un mapache al día siguiente, especialmente si llevabas máscara de pestañas y sombras de ojos, sino porque aunque no lo creas, si mantienes el maquillaje en tu piel durante mucho tiempo puede convertirse en un enemigo para el aspecto y la salud de tu piel.

Por ello, es muy importante contar con productos específicos, como los desmaquillantes y geles limpiadores, los cuales te permitirán retirar todo nuestro maquillaje antes de irnos a dormir. Si todavía te quedan dudas, a continuación te enumeramos algunas razones para que a partir de hoy conviertas el desmaquillarte en una auténtica rutina diaria antes de irte a la cama.

Ofrece numerosos beneficios

Como te hemos contado anteriormente, desmaquillarse no solo evitará que al despertar tu maquillaje se haya corrido por toda tu cara, manchando incluso tu ropa o la ropa de cama, además ofrece algunas otras ventajas que están estrechamente ligadas con el cuidado y la salud facial, como son las siguientes:

- Prepara a la piel para un tratamiento nocturno, es decir, si llegas a casa de noche y limpias tu piel con un desmaquillante para retirar todo el maquillaje que te habías aplicado, le aportarás a la piel limpieza e incluso un toque de hidratación que servirá como base para poder aplicarte correctamente el tratamiento facial nocturno que utilices, como una crema hidratante de noche o un ‘anti-age’.

- Reduce la posibilidad de sufrir acné, ya que al limpiar la piel, la suciedad desaparecerá tanto de tu rostro como de tus poros, haciéndolos más visibles y evitando que te salgan granos por este motivo o por el exceso de grasa que aportan algunos productos de belleza.

- Permite la recuperación de la piel, ya que al eliminar todos los productos que la ‘taponaban’, esta podrá respirar durante toda la noche y regenerarse para estar radiante al día siguiente.

- Evita que tu piel envejezca, puesto que el uso continuado de productos de maquillaje daña la piel y si estos están presentes en tu rostro mucho tiempo, estarás acelerando este proceso.

- Limpia en profundidad tu piel, es decir, no solo retirarás todo el maquillaje que te aplicaste, sino toda la suciedad que has acumulado a lo largo del día, como sustancias derivadas de la contaminación, suciedad de las manos, etc, por lo que también evita infecciones cutáneas.

- Te relaja física y mentalmente, ya que desmaquillarse es como aplicarse un masaje, por lo que te irás a dormir muy optimista y sobre todo relajada.

- Evita la sequedad de la piel, puesto que algunos desmaquillantes son altamente hidratantes, lo que permite que tu piel esté humectada durante toda la noche, evitando así no solo sequedad excesiva, sino arrugas y rojeces en frente y mejillas. Eso sí, si tu piel es ya de por sí grasa, aléjate de los productos con función hidratante, ya que aumentará la producción de sebo, y por ende, tendrás más riesgo de sufrir acné.

¿Y?, ¿te quedan dudas de las razones por las que debes desmaquillarte diariamente? ¿Cómo lo haces tú? ¡Cuéntanoslo todo!