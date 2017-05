5 consejos para elegir un curso online y no perder el dinero

Con la cercanía del verano, muchas personas están optando ya por buscar cursos con el objetivo de ampliar sus conocimientos, mejorar su preparación y aportar un valor añadido a sus currículos, ya que esta es la mejor forma de diferenciarse de otros candidatos a un puesto laboral que también hayan cursado una titulación similar o hayan desempeñado dicha profesión anteriormente al igual que tú.

Con la llegada de internet, no disponer de tiempo suficiente no es una excusa, ya que existen numerosos cursos online que puedes hacer desde casa fácilmente y sin apenas suponerte un gasto excesivo de tiempo, al igual que tampoco significarán un extra considerable para tu bolsillo.

No obstante, elegir un curso no es algo que deba hacerse a la ligera, o al menos no si quieres conseguir uno que te sirva realmente para desempeñar en un futuro tu profesión de forma óptima o simplemente que aporte algo a tu conocimiento.

1. Horario y duración

Si lo vas a hacer online no tiene porqué suponerte un problema, pero fíjate en si el curso incluye clases en directo o tutorías con un profesor para poder elegir el que más se ajuste a tus necesidades y sobre todo a la franja de tiempo que tienes libre.

Por otro lado, también es importante que te informes acerca de la duración del curso y el plazo de entrega y realización de material de evaluación, como prácticas y exámenes.

2. Contenidos y material

Si vas a hacer un curso de una temática en concreto es porque te interesa conocerla en profundidad, por tanto, antes de adquirir la plaza en el curso, infórmate a fondo de los contenidos que se van a estudiar o que te van a proporcionar los docentes y el material didáctico. Así, por ejemplo puedes hacer un curso de manicura francesa, pero, ¿te van a explicar paso a paso a hacerlas?, ¿van a mostrarte todos los materiales que existen para ello?, ¿te indicarán los posibles riesgos de una mala práctica de este tipo?, etc.

Por otro lado, contrasta la calidad y cantidad del material, ¿es variado?, ¿es completo?, ¿te ofrecen la posibilidad de complementarlo? Dentro de este punto también podríamos incluir la posibilidad de participar en otro tipo de iniciativas, como foros de debate, actos culturales, videoconferencias, clases presenciales, etc.

También sería importante que conocieras a fondo cómo se va a organizar el curso, y especialmente la evaluación, así como los criterios de realización de la misma.

3. Accesibilidad

Este concepto es fundamental si vas a realizar un curso online, puesto que el grueso del material del mismo seguro que será colgado en alguna plataforma web, así que pregunta y consulta las condiciones de acceso a la misma, haz pruebas y comprueba que todo funciona correctamente, así como que la página es clara y te permite navegar con facilidad y de forma muy intuitiva.

Además, asegúrate también de que conoces todas las aplicaciones que se van a utilizar para la realización del curso, es decir, si vas a hacer un curso de técnicas de edición fotográfica para usuarios avanzados con un programa como Photoshop, y entre los objetivos del mismo no se encuentra la docencia de este programa, evidentemente si no tienes nivel suficiente con él busca otro curso.

4. Comunicación

La comunicación también es otro factor fundamental, es decir, busca un curso en el que sea fácil, ágil y personalizada. Si cuentas con un tutor personal para ti te será mucho más fácil resolver dudas. Intenta que las formas de comunicación se ajusten también a tus necesidades, como por ejemplo a través de mensajes, correos electrónicos, videoconferencia en Skype, etc.

5. Prestigio y reconocimiento

Evidentemente al realizar un curso, además de ampliar tus conocimientos, buscas aumentar las líneas de tu currículo, por lo que es importante que antes de decantarte por uno, compruebes que tipo de certificado obtendrás al finalizar y si este está homologado o no. Además, busca opiniones sobre el curso y el profesorado, no olvides que nada como la crítica de alguien que ya ha pasado por lo que tú podrías llegar a pasar.

Como ves, aunque elegir un curso online puede parecer una cuestión de decantarte el más barato, antes debes fijarte en otros elementos del mismo, al menos si no quieres perder el dinero.