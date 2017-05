Regalos para triunfar con tu madre por menos de 20 euros

En menos de tres días se celebra el Día de la Madre, una jornada que en España tiene lugar el primer domingo de mayo, y la cual sirve para pasar más tiempo con nuestras progenitoras e incluso entregarles algún regalo para agradecerles el cariño recibido por su parte durante todos estos años.

Aunque este detalle puede ser simbólico y emotivo, como algo hecho a mano por ti mismo, no cabe duda de que a nadie le amarga un dulce, y tu madre no es la excepción, por lo que quizá también puede ser una buena opción obsequiarla con algo que quiera desde hace tiempo, como su película favorita en edición coleccionista, un CD de música de su grupo o artista favorito, un libro, un producto cosmético o esos zapatos de los que se enamoró mientras ibais de compras. Si bien al pensar en un regalo físico, debemos de hacer frente a un gasto económico, no cabe duda de que numerosas marcas ofrecen promociones y descuentos especiales con motivo de esta cita especial, por lo que conseguir el regalo perfecto para tu madre no tiene porqué significar un desembolso monetario importante, y menos si vas fijándote en los precios. Hay auténticos chollos que puedes aprovechar, y sí, puedes comprar el regalo de tu madre por menos de 20 euros, y a continuación te lo demostramos con diversas alternativas.

1. Pack de perfume

No cabe duda de que aunque sean un cliché, los perfumes, y sobre todo los packs, que suelen incluir otros productos como lociones corporales y geles de baño, suelen ser un éxito en estas fechas, ya que a estas alturas es más que probable que se haya gastado el que le regalaron por Navidad, además de que se acerca el verano y por tanto, al igual que la moda, las fragancias también cambian. Así, puedes elegir entre numeroso packs de perfumes beneficiándote de las ofertas en perfumes de Belleza Ideal, aunque especialmente te recomendamos el Cofre Angel Eau de Parfum de Thierry Mugler, el cual incluye un frasco de colonia, loción corporal y gel de baño. Sin oferta puedes encontrarlo a partir de 40 euros, pero con oferta y descuentos especiales, entre 20 y 30 euros. Si no te dejamos otras opciones que seguramente sí puedes conseguir por menos de 20 euros, como Capricho Floral de Victorio & Lucchino, Cabotine de Gres, o el pack Aire de Sevilla, entre otros.

2. Libro de colorterapia

Si tu madre es de las que se estresa con facilidad, nada mejor que un buen libro de colorterapia para que le dedique un momento del día a la relajación, dando color a cada una de las ilustraciones con mandalas que podrá encontrar en este tipo de publicaciones. No se trata de libros de colorear infantiles, sino de auténticas obras de arte con las que puede poner en práctica su imaginación y creatividad, combinando colores, improvisando tonos y desarrollando formas cromáticas muy personales. Hay de todo tipo de estilos, incluso de grandes sagas como ‘Harry Potter’, o estudios como Disney y sus numerosos personajes. Su precio va desde los 5 hasta los 17 euros.

3. Auriculares inalámbricos

La música, y cualquier regalo que tenga relación con ella, suele ser otra garantía de éxito en el Día de la Madre. Por eso quizá es una buena opción que le regales unos auriculares inalámbricos, los cuales podrá utilizar para todo tipo de actividades, desde hacer deporte y sumarse a la moda del running, si le gusta la actividad física, hasta escuchar su música favorita en el metro o el autobús sin sufrir la tediosa tarea de desenredar los cables de los auriculares. Su precio no suele ser más de 10 euros.

4. Espejo con cargador portátil para el móvil

Este 2x1 es una opción excelente para regalar el Día de la Madre, ya que tu madre podrá estar siempre perfecta, y además no se quedará en ningún momento desconectada, puesto que el espejo incluye entrada USB y una batería recargable para que pueda cargar su móvil cuando quiera. ¿No es ideal? Lo mejor es el precio, tan solo 15 euros.

Esperamos que alguna de estas alternativas case con tu presupuesto y con lo que buscas para tu madre. ¡Feliz Día de la Madre!