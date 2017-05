Dime cómo es tu piel y te diré qué base de maquillaje necesitas

El mundo de la cosmética es un mundo totalmente aparte, ya que en él podemos encontrar numerosas técnicas, términos, productos, y tendencias, que a veces convierten algunas actividades cotidianas de nuestra vida, como por ejemplo adquirir una base de maquillaje, en una tarea muy difícil.

La ciencia ha avanzado tanto que actualmente podemos encontrar bases de maquillaje en todo tipo de formatos, desde en polvo, hasta stick, pasando también por productos líquidos. Las bases de maquillaje nos sirven a grandes rasgos para preparar la piel para la aplicación de maquillaje, cubrir imperfecciones o unificar el tono de la piel, de ahí que sea un producto que tienes que elegir con mucha precaución, puesto que además será gracias a él que el acabado de tu maquillaje sea mejor o peor.

Sin embargo, elegir una base de maquillaje, como las que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en bases de maquillaje de Belleza Ideal, no dependerá exclusivamente del mejor precio, la mejor marca, la que te ha recomendado tu amiga, o la que mejor textura te ofrece, no. Para ello, será fundamental identificar qué tipo de piel posees, es decir, grasa, mixta, seca…. En función de ello podrás decantarte por un formato de maquillaje específico. A continuación te contamos cuál es la mejor opción en función de tu tipo de piel. ¡Toma nota!

En primer lugar vamos a hablarte de las bases de maquillaje en formato stick o en barra. Tradicionalmente estas bases de maquillaje se han utilizado en cine y televisión, ya que son de uso fácil y proporcionan un resultado rápido y efectivo. Normalmente se recomiendan para pieles mixtas, o que no sean excesivamente grasas, ya que aportan alta hidratación, gracias a que muchas contienen o están hechas a base de aceites. A diferencia de otras bases, ofrecen un alto nivel de cobertura, pudiendo así disimular todo tipo de marcas e incluso cicatrices. Su forma es muy similar a la de un labial en barra, por lo que también son una buena opción para llevar en el bolso en caso de que necesites retocar tu maquillaje sin necesidad de brochas o algodones.

Por otro lado, también tenemos las bases líquidas, las cuales, aunque pueden utilizarse en todo tipo de pieles, son más recomendables para las pieles secas, puesto que aportan una gran cantidad de hidratación y humectación que permite que estas pieles no sufran problemas derivados de una sequedad excesiva, como por ejemplo aparición de grietas. Entre otros beneficios, destacan porque son más cómodas a la hora de aplicar, y sobre todo, porque aportan un aspecto muy natural a la piel, casi como si no te hubieras maquillado. Si te gusta el maquillaje ‘nude’, no lo dudes, esta es tu base.

Finalmente, las bases de maquillaje en polvo se aconsejan ante todo para las pieles grasas, ya que gracias a sus componentes permiten absorber el exceso de sebo de las pieles, por lo que también permiten evitar el acné, y problemas derivados de un exceso de segregación de sebo. Además, suelen estar libres de aceites, lo que permite también disimular antiestéticos brillos. Así, son muy útiles para utilizar de forma complementaria a una base de maquillaje líquida, puesto que la sella, ocasionando que el maquillaje dure más tiempo. Eso sí, no se aconsejan para pieles con arrugas, puesto que el maquillaje en polvo se deposita en ellas y las atenúa más.