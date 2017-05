3 suplementos nutritivos con los que ganarás la batalla de la 'operación bikini'

Acabamos de entrar en pleno mes de mayo, con todo lo que eso significa. No, no nos referimos a hacer la declaración de la renta, que también, si no a que empieza oficialmente la recta final de la ‘operación bikini’ 2017. A estas alturas es más que probable que ya hayas empezado una dieta, y sobre todo, que hayas convertido en parte de tu día a día, la práctica de ejercicio físico.

No obstante, a veces comenzamos demasiado tarde a concienciarnos de que se acerca el verano y por ende ese momento de lucir palmito en alguna de las numerosas playas con las que cuenta el planeta, lo que nos impide conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Pese a ello, no tienes porqué desmotivarte, ya que existen algunas ayuditas, como los suplementos nutritivos que pueden convertirse en grandes aliados, al acelerar el proceso de adelgazamiento y tonificación de tu cuerpo.

Hay una gran variedad de suplementos nutritivos que tienen este fin, pero como queremos que disfrutes de los mejores, a continuación hemos hecho una selección especialmente para ti, ¡toma nota!

1. Bayas de Acai

La baya de Acai es una baya de color púrpura oscuro que se cultiva en los bosques tropicales del Amazonas en América del Sur. Crece en forma de racimos que pueden llegar a pesar hasta 6 kilos cada uno. Está considerada como uno de los alimentos más nutritivos del mundo; tanto, que supone un 42% de todo lo que comen algunas poblaciones indígenas. A pesar de su tamaño, cada baya de Acai contiene cantidades sustanciales de polifenoles, además de una amplia gama de vitaminas y minerales. Entre sus beneficios destaca que ayuda a perder peso, fortalece el sistema inmune, aporta minerales, vitaminas y nutrientes, disminuye los niveles de colesterol e incluso reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y es beneficiosa para la salud visual.

2. Garcinia

Similar a la calabaza, contiene ácido hidroxicítrico, que consigue inhibir una de las enzimas productoras de grasa en nuestro cuerpo, aumentando además los niveles de serotonina, lo que reduce nuestro apetito. Por otro lado, está hecha con ingredientes 100 % naturales de los cuales son claves para la pérdida de peso, el cromo, el calcio, el potasio y el zinc. Este último además intenta equilibrar todos los nutrientes que con una dieta estricta podemos ir perdiendo. Normalmente viene en cápsulas y lo puedes incluir junto a tus comidas ya que estimula el sabor de los alimentos, aunque lo recomendable es que las tomes 30 minutos antes de comer. Como extra, también ofrece beneficios de cara a regular los niveles de azúcar y el colesterol.

3. Glucomanano

Es otro suplemento muy común, en este caso se trata de una fibra dietética soluble en agua que a largo plazo contribuye de forma eficaz a la pérdida de peso. Con él quemarás calorías de forma rápida y sencilla, puesto que te ofrece sensación de saciedad inmediata, evitando que de nuevo tengas que ‘matar el gusanillo’. Si no eres muy fan de los suplementos también puedes optar por consumirlo mediante macarrones, espaguetis, lasaña, noodles o arroz, ya que algunos productos lo contienen, puesto que a veces se procesa en harina para elaborar pasta de bajo contenido calórico. Aunque el consumo es recomendable que lo consultes con un especialista, lo más normal son 3 dosis de 1g al día con 1 o 2 vasos de agua, siempre antes de cada comida. Eso sí, si sufres trastornos de deglución está totalmente contraindicado.

Esperamos que con estos complementos vencer en la ‘operación bikini’ sea un reto más sencillo para ti. ¡A lucir cuerpazo este verano!