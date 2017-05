Las mejores máscaras de pestañas para el Día de la Madre

Este domingo 7 de mayo se celebra el conocido Día de la Madre, momento que como manda la tradición suele aprovecharse para almorzar junto a nuestras madres, entregándoles también un regalo como muestra de agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros durante sus vidas.

Elegir el regalo para el Día de la Madre no es algo excesivamente difícil, o al menos no tanto como elegir el del Día del Padre, puesto que hay una gran variedad de alternativas disponibles susceptibles de convertirse en un buen regalo. ¿Qué tal un libro?, ¿unos tacones?, ¿una planta?, ¿un monedero?, ¿un bolso? No cabe duda de que podríamos estar horas y horas escribiendo sobre posibles regalos para el Día de la Madre, pero no hay duda tampoco de que los grandes triunfadores en esta jornada son los productos relacionados con la belleza y la estética, especialmente perfumes y productos de maquillaje, como barras de labios o máscaras de pestañas. Estas últimas de hecho pueden ser una buena opción para regalar en este día, ya que conseguir unos ojos exuberantes que llamen la atención, y en definitiva, lucir una mirada potente y felina, es uno de los objetivos que tienen muchas mujeres, y quizá tu madre está entre ellas.

El rímel o máscara de pestañas se ha convertido en un imprescindible de numerosos neceseres de chicas, por lo que no dudes en aprovechar las ofertas en máscaras de pestañas de Belleza Ideal, y hazle el mejor regalo este Día de la Madre a tu progenitora. Eso sí, atiende a los mejores modelos que te recomendamos.

1. Eyelash Builder

Más que una máscara de pestañas, Eyelash Builder lo tiene todo, ya que es capaz de alargar, aportar volumen e incluso regenerar tus pestañas. Su formato es muy similar al del típico rímel, y está compuesto por bio-energizante, que aporta elasticidad y acción redensificante a las pestañas; bio-extender, que alarga y fortalece las pestañas; corallina officinalis, que protege las pestañas de la agresión de los rayos solares y procapil, que promueve la generación de colágeno con propiedades nutritivas para las pestañas. ¿Necesitas algo más?

2. Lash Love

Esta máscara de pestañas es perfecta para conseguir un doble efecto con tus pestañas, luciéndolas naturales a la par que glamurosas, libres de grumos y muy definidas. Este doble efecto es en parte resultado de su excelente cepillo curvo, que además permite aplicar solo la cantidad justa que se necesita para cubrir las pestañas, y lo mejor, de forma individual, separándolas perfectamente para ello.

3. Diorshow Iconic

Muy similar al modelo anterior, Diorshow iconic también permite cubrir las pestañas de forma individual con el objetivo de conseguir un resultado cubriente y perfecto. Además, con respecto a otros rímel, destaca porque aporta una longitud sin igual, evitando el molesto efecto rizado que proporcionan otras marcas. Sin duda es una excelente alternativa para reforzar la mirada sin necesidad de preocuparse por el estado de tus pestañas durante toda una noche dada también su alta durabilidad.