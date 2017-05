Chollazo en camisetas de marca, consíguelas desde 12 euros

Mañana es el Día de la Cruz, y ojo, en Granada hemos recuperado las barras, ¿sabes lo que eso significa no? El 3 de mayo es un día para pasarlo con amigos y familiares, y sobre todo para disfrutar de una buena cervecita o un tinto de verano al solecito mientras bailas al son de unas sevillanas o te dejas conquistar por la belleza de alguna de las numerosas cruces que habrá por el centro. Quizá por ello ya estás pensando qué vas a ponerte para este día, pero tranquilo, si eres chico, quieres estrenar atuendo, y lo mejor, no quieres perder el bolsillo en el intento, el chollo de hoy de El Mejor Precio te encantará, camiseta DC Shoes T Funk para hombre con un 65% de descuento, o lo que es lo mismo, 12.23 euros.

Vale que todo el mundo vaya arreglado con camisa y zapatos, o al menos así será en muchos casos, pero no cabe duda de que una buena camiseta, y más si es de manga corta y de marca, puede ser la prenda perfecta para este día. Es probable que haga calor, por lo que podrás disfrutar del sol y de la jornada sin que ir vestido suponga un gran problema. Además, si te fijas en el tono y el estampado de esta camiseta te darás cuenta de que además de muy barata gracias a la oferta de El Mejor Precio, es muy combinable. Desde con unos pantalones chinos y unas zapatillas deportivas blancas, hasta unos pitillo y unos zapatos marrones, o por qué no, unas bermudas y unas sandalias, ¡tú decides cómo la combinas!

No obstante, si lo que te echa para atrás es que la misma incluya un estampado que puede ser un obstáculo a la hora de lavarla sin perder calidad, no te preocupes, ya que también tenemos solución para ello. Lávala del revés para que el estampado no roce con el tambor de la lavadora, hazlo con agua fría y sin utilizar jabones agresivos, lejía y suavizantes. Para secarla tiéndela del revés y plánchala también así a un máximo de 110º. ¡Verás como tu camiseta sigue intacta y perfecta durante muchos años!