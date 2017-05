Artículos de cosmética natural para triunfar el Día de la Madre

Cada vez falta menos para el Día de la Madre, jornada que se celebrará este domingo 7 de mayo, y la cual muchos hijos aprovecharán para entregar un presente a sus progenitoras con el objetivo de demostrarles físicamente o simbólicamente cuánto las aprecian.

A estas alturas es probable que ya tengas el regalo para este día especial, pero en España somos muy dados a dejarlo todo para el último momento, así que también es muy posible que todavía ni siquiera hayas pensando qué le vas a regalar a tu progenitora.

SI bien es cierto que hay numerosas alternativas, es una realidad que hay ciertos sectores que siempre consiguen posicionarse entre los más escogidos durante estas semanas previas al Día de la Madre de cara a conseguir el presente ideal. Estos sectores son mayoritariamente el de la moda y el de la belleza, ya que muchos hijos se decantan por prendas, calzado y cosméticos como regalos perfectos para esta jornada. No obstante, no debes olvidar que algunas mujeres son reacias a aplicarse cremas, y en general productos, a base de tratamientos químicos, pero tranquilo, si habías pensado ya en regalar un producto cosmético a tu madre, puedes escoger uno natural y libre de tóxicos, como los que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos naturales de Belleza Ideal. Si no tienes ni idea de cuáles pueden ser las mejores alternativas, a continuación te sacamos de dudas. ¡Toma nota!

1. Espuma limpiadora facial de agua de rosas

Si tu madre es una apasionada de la limpieza facial, tenemos el mejor regalo para el Día de la Madre, ya que la espuma limpiadora facial de Cattier está totalmente libre de químicos y jabón, y se encuentra compuesta por ingredientes naturales como agua floral de rosas, agua floral de aciano, glicerina vegetal y proteínas de trigo. Transmite un frescor y una hidratación únicos, que sin duda satisfarán las necesidades estéticas de tu progenitora.

2. Loción corporal de albaricoque

No solo del rostro vive el cuidado de la imagen, y por ello te traemos otro artículo que puede ser un regalo ideal para el Día de la Madre. En esta ocasión nos referimos a la loción corporal de albaricoque de Jason. Se trata de una loción de uso diario, no grasa y rica en activos vegetales, lo que permite que proporcione una hidratación profunda y de larga duración en pieles excesivamente secas, mejorando así el tono de la piel apagada, y ocasionando que la dermis sea suave, lisa y lo más importante, resplandeciente. Es ideal ahora que llega el buen tiempo, ya que también aporta un tono similar al bronceado.

3. Aceite de valeriana

Bien es sabido que la valeriana es un excelente relajante como infusión, pero lo que muchas personas no saben es que este ingrediente también es un componente habitual de algunos productos cosméticos, como por ejemplo los aceites corporales. Así, una buena decisión puede ser regalarle a tu madre un aceite de valeriana, como el de Pranarom, el cual podrá utilizar mientras se aplica un masaje relajante, con el que comenzará el día con buen pie y con energía.