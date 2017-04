Celebra el Día de la Madre regalando estas joyas espectaculares

¿Aún sin regalo para el Día de la Madre? Si bien queda algo más de una semana, lo mejor es que taches de tu lista cuanto antes lo de buscar el regalo perfecto para tu progenitora, ya que como te descuides llega el domingo 7 de mayo y te quedas sin regalo que ofrecer.

Quizá estás tardando tanto en escoger el regalo porque no sabes de qué alternativas dispones, pero te aseguramos que son bastantes, desde perfumes hasta complementos de moda, pasando por un libro y por qué no, por un buen modelo de joyería. Estas últimas, si bien en algunas ocasiones se exceden de nuestro presupuesto económico, con los cupones de descuentos en joyas de Descuentos Ideal se convertirán en artículos asequibles para todos los bolsillos.

Regalar una joya es una forma original y sofisticada de expresar el aprecio que sientes por tu madre, y te aseguramos que a ella le encantará por la clase, calidad y durabilidad que transmite este regalo, ya que recuerda una joya es un regalo para toda la vida. No obstante, para regalar una joya se ha de estar bastante informado acerca de las mismas, así que si quieres evitar estafas innecesarias, pon atención, ya que a continuación vamos a hablarte de algunas de las joyas más espectaculares que puedes encontrar en el mercado, las cuales pueden ser una buena alternativa para regalar este próximo Día de la Madre.

1. Reloj Bohéme

Los relojes también son joyas, y ojo, no tienen porqué eliminar del look la elegancia y si no lo crees solo tienes que ver el increíble reloj Bohéme, una joya única que seguro encantará a tu madre. Se trata de una pieza muy femenina, que destaca principalmente por contar con una caja plana en la que tienen una gran presencia las líneas minimalistas, sin apenas aportar tonalidad, estando bañado en acero. Por otro lado, el mismo realza su acabado gracias a una moderna correa realizada en esterilla que además le da un tono retro nada despreciable, y que lo hacen un reloj en sintonía con las últimas tendencias de moda.

2. Pulsera Bakul

Las pulseras de nuevo se posicionan como buenas alternativas para lucir en las muñecas y antebrazos. Con ellas abandonamos la sencillez y lo minimalista y nos rendimos ante el exótico poder de las piedras preciosas y también ante formas imposibles e inimaginables casi hermanas del surrealismo de Dalí. Pueden ser rígidas o flexibles, no importa, lo realmente relevante es que sean llamativas y que el color sea pleno protagonista de las mismas. Los modelos dorados y plateados con piedras como amatistas o esmeraldas serán un auténtico ‘top’ este 2017, así que no dudes en hacerte con la Pulsera Bakul de Oro.

3. Choker vermeil

Uno de los complementos estrella de la temporada son sin duda los ‘choker’. Si estas gargantillas volvieron el año pasado desde la década de los 90 totalmente renovadas, los últimos modelos lanzados por diversas marcas de joyería han terminado de lanzarlos a lo más alto, ya que nos muestran ‘chokers’ con formas y tonalidades muy diversas, entre las que destaca especialmente, el azul, como buena muestra de ello tenemos el Choker Vermeil de Tous de plata y en tono azul, la mejor elección para el Día de la Madre, ya que le aportará un toque juvenil a su look que sin duda le encantara.