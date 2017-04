Los mejores bolsos a la moda para el Día de la Madre

El próximo domingo se celebra el Día de la Madre, ya que el 7 de mayo será el primer domingo de este mes, requisito imprescindible para que se celebre esta jornada especial, la cual numerosos hijos aprovecharán para disfrutar del cariño de sus madres, agradeciéndoles así además todo lo que estas han hecho por ellos durante toda su vida.

Desde preescolar nos enseñan que en este día debemos obsequiar con un regalo a mamá, que si bien puede ser simbólico y emotivo, también puede ser algo físico, como un producto que necesite o quiera desde hace tiempo. En esta jornada dos grandes sectores hacen su particular ‘agosto’, la moda y el sector de la cosmética, ya que las prendas textiles, el calzado, los complementos, los perfumes, los artículos de belleza y el maquillaje se convierten en las opciones más escogidas por los que deciden regalar por el Día de la Madre.

La realidad es que algunos complementos, como por ejemplo los bolsos, son buenas alternativas, ya que además de ser el accesorio estrella para muchas mujeres, estos aportan un toque extra al look, son cómodos y por si fuera poco, útiles, ya que en ellos puedes introducir todo tipo de pertenencias. Además, si pensabas invertir poca cantidad de dinero en el regalo de tu madre es aún más la mejor elección, ya que con los cupones de descuentos en bolsos de Descuentos Ideal podrás obtener los mejores precios. Si no tienes ni idea de qué tipo de bolsos se llevarán en los próximos meses, toma nota a estos que te recomendamos.

1. Minaudière

Si tu madre es de las que les encanta salir de fiesta y acudir a eventos con amigos, entonces el bolso Minaudière es la solución. Se trata de bolsos muy pequeños que casi podrían concebirse como pequeñas joyas, puesto que tienen una notable función decorativa en el look, ya que son tan pequeños que apenas caben cosas dentro. Además, puede tener joyas o pedrerías incrustadas, lo que le hará aún más llamativo.

2. Shoulder Bag

Conocida comúnmente como 'bandolera' este bolso ha evolucionado para traernos unos modelos que si por algo destacan es por la elegancia que desprenden. Se asemeja mucho a los bolsos tipo 'sobre' en cuanto a formato y tamaño y sobre todo en cuanto a que ambos se pueden llevar como bolso de mano. Sin embargo, los 'shoulder bag' no sólo no llevan la típica solapa a modo de cierre característica de los 'Sobre' sino que además incluyen una larga correa que le permitirá a tu madre llevarlo colgado del hombro o cruzado como las típicas 'bandoleras'.

3. Sobre

Son bolsos pequeños que se pueden llevar colgando del hombro, de la muñeca o cogidos con la mano, dependiendo del modelo que sea. Son ideales para aquellas que les gusta amortizar el espacio y obtener una imagen moderna. Destaca su composición con telas sintéticas, acabados en glitter, materiales rígidos como poliuretanos y componentes metálicos. Se pueden lucir con un look de fiesta sofisticado y elegante en color plateado y con cadena o en color negro. No obstante no se pueden utilizar solo en 'outfit' sofisticados sino que también en estilos más urbanos. Su imagen recuerda mucho a las típicas carteras que llevaban antiguamente los niños en el colegio.

4. Doctor

Este bolso se llama así porque recuerda mucho al típico maletín que llevaban los doctores que acuden a domicilio. Su aire retro y su tono rosa lo hacen una elección perfecta para mujeres muy femeninas amantes de lo ‘vintage’. En su interior puedes encontrar diversos espacios para guardar todo tipo de objetos, desde productos de maquillaje hasta el móvil, pasando por un buen libro.