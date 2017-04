'Sporty chic', el estilo clave de este verano

La moda nos tiene acostumbrados a sorprendernos cada año con tendencias que nunca habríamos imaginado que podrían ocupar parte de nuestro armario, y precisamente este 2017 ha llegado una que jamás habrías pensado que se convertiría en un ‘must have’ en tu vida, y es que la ropa deportiva, como la que puedes encontrar con los cupones de descuentos en ropa deportiva de Descuentos Ideal, también sirve para ir a la moda.

Sí, aunque siempre hemos creído que la palabra ‘Sport’ y ‘Chic’ no podrían ir absolutamente nunca de la mano, la moda se ha encargado de demostrarnos que no solo pueden estar relacionadas, sino que pueden ser estrechas aliadas. Así ha nacido el ‘sporty chic’ o ‘sport chic’, un estilo que te demostrará que se puede ir con ropa cómoda y deportiva sin que ello suponga renunciar a los privilegios de ir a la moda o poner en jaque a tu estilismo.

Este estilo se ha hecho cada vez más famoso gracias a que numerosas celebrities e influencers como Dulceida, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Paula Echevarría, y Cara Deleveigne, entre otras, ya lo han lucido, demostrando que no solo van cómodas, sino que además el look queda extremadamente bien.

No obstante, hay ciertos errores que se cometen a la hora de poner en práctica este tipo de looks y es que muchas personas consideran que todo calzado deportivo es apto para combinar con otras prendas, pero no, las zapatillas del gimnasio no nos valen para esto chicos y chicas. Aunque incorporar lo deportivo sin destrozar un ‘outfit’ puede ser algo difícil, si quieres enterarte de todas las claves para lucir un auténtico look ‘sporty chic’, a continuación te vamos a dar todos los detalles, así que apúntalo todo.

1. Zapatillas para casi todo

Las zapatillas deportivas se convierten ahora en el calzado estrella para vestir con numerosas prendas, pero ojo, como te hemos dicho anteriormente, no todas las zapatillas pueden disfrutar de este privilegio. Así, las zapatillas tipo ‘sneakers’ y las tipo bambas son las más aclamadas entre los amantes de la moda, y especialmente en dos tonos, blanco y negro. Fíjate en otro detalle también muy importante para elegirlas, la suela debe ser muy ancha. Marcas como Nike están viendo incrementadas sus ventas a raíz de este tipo de calzado, que ha dejado de ser una opción exclusiva para amantes del deporte para convertirse en una alternativa ‘trendy’.

2. Sudaderas con tacones, se puede

Un look ‘sporty chic’ se basa ante todo en la combinación de un elemento muy elegante, como pueden ser unos buenos tacones, unas sandalias o unos stilettos, con una prenda algo más cómoda, ligera y desenfadada, adjetivos con los que casa a la perfección una sudadera ceñida o una camiseta. De ahí que ahora sea posible combinar una sudadera con unos pantalones pitillo y unos tacones, o una camiseta con una falda de tubo o vestido con unas zapatillas.

3. Mochilas, las nuevas sustitutas de los bolsos

Este tipo de look no solo tiene porqué referirse al calzado y a las prendas, ya que también se puede conseguir a partir del uso de determinados complementos. Gracias a esta tendencia en alza, donde antes había un bolso, ahora hay una mochila, y es que se han convertido en los nuevos accesorios estrella. Además, sus diversos colores, estampados y diseños hacen de ella un complemento cómodo, a la par que combinable, por lo que no es de extrañar que se hayan ganado este merecido hueco en el mundo de la moda.

¿Y?, ¿qué te parece el look ‘sporty chic’? ¿Lo has probado alguna vez? ¡Cuéntanoslo todo!