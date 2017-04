Regalos de cosmética que pueden triunfar con tu madre

Qué poquito queda para el domingo 7 de mayo, una jornada especial para todas las progenitoras del mundo, ya que se celebra el conocido Día de la Madre. En esta fecha especial muchas madres reciben un regalo por parte de sus hijos, debido a que estos deciden premiar tanto amor, cariño, y esfuerzo con un presente, que si bien puede ser simbólico o personalizado, también puede ser algo físico que quisiera desde hace tiempo. ¿Te acuerdas de ese libro que te dijo que le encantaba?, ¿y esos tacones que visteis un día de compras?, o no, quizá es mejor aquella barra de labios de la que se enamoró, ¡posibilidades no faltan!

A pesar de que haya una gran cantidad de productos susceptibles de convertirse en el regalo perfecto para el Día de la Madre, sin duda hay dos sectores que triunfan en esta jornada, la moda y la cosmética, por lo que si no quieres complicarte más la vida, decantarte por algún artículo de alguno de estos dos sectores puede ser una buena opción. Especialmente en lo que respecta a la cosmética, este tipo de presentes suele ser una garantía de éxito, más aún si quieres ahorrar, puesto que con las ofertas en cosméticos de Belleza Ideal podrás conseguir gran variedad de productos a un precio inmejorable, pero si no tienes ni idea de qué regalarle a tu madre, no te preocupes, a continuación hemos realizado una pequeña selección de productos que creemos que pueden ser de su agrado. ¡Apúntalos todos y decide cuál es el mejor para ella!

1. Cremas antiedad e hidratantes

No creas que con este regalo estás llamando ‘vieja’ a tu madre, no. A cierta edad, todos, y cuando decimos todos es todos, necesitamos una crema hidratante y a poder ser con efecto antiedad, puesto que el tiempo no pasa en balde, y las arrugas comienzan a hacer su aparición cuando menos lo esperamos. Si es muy coqueta no lo dudes y hazte con una crema antiedad con un alto contenido de colágeno, sustancia imprescindible para la correcta regeneración de la piel. Busca también que esta incluya un potente efecto lifting y tensor que hará que su piel se vea más lisa. ¡Lucirá una piel joven y suave y te lo agradecerá!

2. Paleta de maquillaje

El maquillaje, además de ser un gran embellecedor, puede salvarnos la vida en más de una ocasión. Un mal día, no haber dormido lo suficiente, un grano inoportuno… son tantas las situaciones en las que puede convertirse en nuestro gran aliado que es muy importante contar con una gran paleta de maquillaje, que incluya la mayor cantidad de colores posibles y que también contenga gran diversidad de pinceles y brochas con el objetivo de conseguir resultados y acabados diferentes cada día. ¡Tu madre no es la excepción!

3. Perfume

Los perfumes son el recurso fácil para este día, pero ello no tiene porqué significar que no sean una buena alternativa. Numerosas marcas crean específicamente packs y sets de perfumes para el Día de la Madre, los cuales suelen destacar por incluir de forma complementaria al perfume, otros productos como geles, sérums, sales de baño e incluso cremas hidratantes, por lo que si lo piensas detenidamente es una buena forma de hacer varios regalos con un solo precio y en un solo producto. De cara al verano se van a llevar las fragancias amaderadas con notas frutales, y florales, por lo que piensa en ello antes de elegir el perfume perfecto para este día especial.

¿Qué te parecen estos regalos para el Día de la Madre? ¡Si se te ocurren otras alternativas no dudes en comentárnoslas!