¿En qué debes fijarte para conseguir una maleta perfecta al mejor precio?

Aunque aún quedan unos cuantos meses para que el verano llegue a nuestras vidas, y por ende para disfrutar por fin de las vacaciones, en pocos días podremos saborear unos cuantos días de descanso gracias al puente de mayo con motivo del Día del Trabajador, por lo que quizá te has planteado realizar algún viaje para aprovechar al máximo estas horas de tranquilidad y libertad. Si hemos dado en el clavo, probablemente ya estarás preparando la maleta, o en su defecto si no tienes una, pensando en cómo elegir un modelo eficaz, que te permita guardar todas tus prendas, y que también sea barato, dos características que precisamente te ofrece El Mejor Precio con el chollo del día, un juego de maletas saxoline con un 58 % de descuento, o lo que es lo mismo, 84,77 euros. ¡Problema resuelto!

A pesar de que el precio es un buen criterio de elección, hay otras características en las que también debes fijarte antes de comprar una maleta a un precio inmejorable. Así, toda buena maleta debe tener cremalleras que faciliten su apertura y su cierre, cierre de seguridad con contraseña, compartimentos y bolsillos espaciosos tanto interiores como exteriores, asas, y sobre todo, ruedas que faciliten su transporte y la movilidad, entre otras cualidades.

En lo que respecta específicamente a esta ofertaza, se trata de dos maletas, una grande, de aproximadamente 82 litros de capacidad, y otra pequeña, que ofrece justo la mitad en cuanto a capacidad. Su material es rígido y muy resistente a arañazos y golpes, por lo que tus pertenencias no sufrirán ningún daño en caso de ser víctimas de un mal trato por parte de los responsables del equipaje, ya sea en un vuelo, un autobús o un tren.

Por si fuera poco, y haciendo referencia a las características mencionadas anteriormente, cuenta con 4 ruedas que facilitan su transporte; candado con cierre númerico para aumentar la seguridad; asa telescópica y compartimentos muy amplios y diáfanos. Además, no es la típica maleta con colores neutros, ya que va acompañada de la frase ‘I want to ride’, que sin duda es toda una declaración de intenciones para aquellos que aman los viajes, que además le aportará un toque diferente nada despreciable ¡No lo dudes y llévatela!