3 consejos para elegir la mejor crema hidratante para la piel femenina

Se acerca el Día de la Madre, el cual se celebrará el próximo domingo 7 de mayo, por lo que muchos hijos e hijas están buscando ya cuál puede ser el regalo perfecto para sus progenitoras en esta jornada mundial en la que se reconoce el cariño, esfuerzo y empeño que estas mujeres ponen durante toda la vida con sus vástagos.

Quizá has pensado en regalarle un álbum de fotografías en el que aparezcáis ambos, un viaje por el mundo o quién sabe, una taza con una de esas originales frases que hacen referencia a las tareas que muchas madres deben poner en marcha día tras día. Sin embargo, no cabe duda de que los más beneficiados de cara a esta fecha, son el sector de la cosmética y el de la moda, ya que la mayoría de personas se decantan por este tipo de regalos, puesto que suelen ser un acierto seguro.

Precisamente, hoy vamos a hablarte de un regalo que puede convertirse en la mejor alternativa de cara al Día de la Madre, especialmente si tu madre es muy coqueta. Se trata de las cremas hidratantes, las cuales puedes obtener a buen precio beneficiándote de las ofertas en cremas hidratantes de Belleza Ideal. Muchas personas requieren en algún momento de su vida de este producto, con el objetivo de luchar contra el paso del tiempo y las arrugas, así como para lucir una piel suave y sana, libre de imperfecciones y bacterias, por lo que no lo dudes y hazte con una de ellas para regalársela a tu madre. Eso sí, antes fíjate en estos consejos que te damos para que no te den gato por liebre. ¡Toma nota!

1. La temperatura es importante

El Día de la Madre coincide con una estación en la que no hace ni frío ni calor, la primavera, por lo que elegir una crema hidratante en función de la temperatura, algo fundamental, puede ser una decisión un tanto difícil. Si la temperatura es baja se necesita mayor hidratación, pero si esta es alta, es más recomendable utilizar cremas hidratantes ligeras o muy frescas, con el objetivo de evitar el exceso de sebo. Dado que lo siguiente que llegará a nuestras vidas será el verano, y por ende, un calor insufrible, te recomendamos que te decantes por una crema ligera e hidratante, que no sea muy pesada, y que por el contrario sirva para refrescar la piel de tu madre. Asimismo, también sería positivo que la crema incluyera protección solar y vitamina C, para combatir el daño de los rayos solares en los próximos meses.

2. ¿Piel seca, grasa o mixta?

Es fundamental que antes de comprar una crema hidratante te hagas esta pregunta, puesto que en función de ello deberás escoger un producto con unas u otras características específicas. Así, lo más normal es que para las pieles secas se recomienden cremas muy humectantes con aceites minerales, glicerina y ácido hialurónico, mientras que para las pieles grasas, todo lo contrario, lociones ligeras no comedogénicas, que no aporten brillo extra a la piel, y mucho menos aumenten la producción del sebo. En lo que respecta a las pieles mixtas, se caracterizan porque poseen mucha grasa en la zona T, es decir, frente y nariz, mientras que el resto del rostro es seco, por lo que se deben utilizar hidratantes con ácido hialurónico, que aporten hidratación pero sin que esta sea excesiva.

3. Dime qué edad tiene y te diré qué crema necesita

Si quieres regalarle a tu madre para el próximo Día de la Madre una crema hidratante, es importante que la elijas en función de su edad, ya que conforme va pasando el tiempo, la dermis va teniendo diferentes necesidades de hidratación, más aún si comienza a experimentar épocas de la vida de la mujer como puede ser la menopausia. Normalmente, la hidratación debe ser mayor con el paso del tiempo para evitar la resequedad, y la aparición de arrugas, así que tenlo en cuenta.

Esperamos que con estos consejos te haya quedado algo más claro cómo puedes conseguir la mejor crema hidratante para regalar en el Día de la Madre, no lo dudes y hazle feliz. ¡Le encantará!