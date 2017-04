Chollo para el Día de la Madre: zapatillas deportivas de marca por 49,99 euros

El próximo domingo 7 de mayo se celebra el Día de la Madre, ¿tienes ya tu regalo? ¿No? Si tu madre es de esas que prefiere ir cómoda pero sin renunciar a la moda, tenemos el regalo perfecto, ¿qué tal unas zapatillas New Balance MRL420? Aunque sean zapatillas de marca, no te imagines un precio desorbitado, ya que gracias a El Mejor Precio puedes conseguirlas a mitad de precio y con un 50% de descuento por tan solo 49,99 euros. ¡No encontrarás un precio mejor!

No importa si tu madre no es deportista o si para ella el gimnasio es una pérdida de tiempo, ya que aunque el estilo de estas zapatillas encaja a la perfección con la práctica de deportes y ejercicio físico, las mismas pueden ser utilizadas para combinar con todo tipo de prendas, desde faldas de tubo hasta vestidos y pitillos, ¡ella decide! Esto se debe a que en los últimos años se ha generalizado el look ‘sporty chic’, el cual defiende el uso de ropa cómoda, e incluso deportiva, como parte de un look de calle. Sí, llevar tacones y una sudadera o una falda y unas zapatillas deportivas es posible. De ahí que estas zapatillas sean un gran regalo, ya no solo por el chollo de El Mejor Precio, sino porque podrá utilizarlas en innumerables ocasiones.

Además, tampoco importa mucho que en concreto este modelo sea algo masculino por el color, puesto que precisamente el negro será uno de los grandes colores, sin mencionar que las New Balance se han convertido en las zapatillas más unisex que puedas encontrar.

Por si esto fuera poco, son unas muy buenas zapatillas para el verano, ya que gracias a su material la transpiración será inmejorable, y su pie podrá mantenerse fresco durante todo el día sin sufrir sudoración excesiva, gracias a que los poros no quedarán taponados.