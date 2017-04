Las mejores barras de labios para regalar el Día de la Madre

El final de Semana Santa siempre marca algo, no, no es el comienzo de la ‘Operación Bikini’, que también, sino más bien la búsqueda incansable del mejor regalo para tu madre. ¿Cómo? ¿Por qué? Si te has olvidado, el próximo domingo 7 de mayo, el primero de este mes, se celebra el conocido y aclamado Día de la Madre, una jornada en la que numerosos hijos obsequian a sus progenitoras con un regalo, ya sea simbólico o físico, lo que importa es el detalle. ¿Ya tienes el tuyo?

Elegir un regalo siempre es difícil, puesto que tienes que pensar en los gustos de esa otra persona, en las cosas que tiene y sobre todo en si tu presupuesto se ajusta a lo que necesita, pero sin duda regalar a mamá cuenta con un beneficio, todo lo que les regalemos les va a gustar, puesto que lo que aprecian es el detalle y el hecho de que te acuerdes de ella. No obstante, regalar a una chica no tiene porqué ser difícil, ya que muchas mujeres son coquetas y les gusta lucir un buen maquillaje, por lo que si tu madre se encuentra entre ellas, quizá es una buena opción regalarle algún producto cosmético que quiera desde hace tiempo.

Una garantía de éxito casi siempre suelen ser los labiales, ya que la gran mayoría de mujeres se pintan los labios a diferencia de otras zonas como los ojos, de la cual muchas suelen pasar. Por ello, ¿qué tal regalarle una barra de labios a tu madre? En Belleza Ideal dispones de una gran variedad de modelos baratos gracias a las ofertas en labiales, pero si no tienes ni idea de cuáles pueden ser las mejores, a continuación te detallamos tres que pueden convertirse en el mejor regalo para tu madre. ¡Toma nota!

1. Ultra Diamonds

Como su propio nombre indica esta barra de labios le permitirá a tu madre lucir unos labios brillantes como un auténtico diamante. Además, no necesariamente tienes que escoger un color muy llamativo, ya que el ‘gloss’ de la barra de labios Ultra Diamonds cuenta con una selecta gama de tonos, que también incluyen colores discretos como el rosa, que sin duda aportara muchísimo brillo a los labios de tu progenitora. Por si fuera poco, su efecto hidratante le permitirá disfrutar de una textura labial suave y sensual.

2. Golden Rose

El color de una rosa se traslada a la superficie labial con un brillo único que solo puede aportar esta barra de labios de gran duración. Golden Rose hidrata y aporta un color intenso y sensación de confort durante todo el día. Además, su cobertura permanece perfecta durante horas con un color sensacional, luminoso y sublime sobre los labios. Su fórmula nutritiva e hidratante se funde con los labios aportando una sensación jugosa y una hidratación como nunca. Además, dispones de una gran variedad de tonos, desde rosas seductores y rojos apasionados hasta malvas sofisticados y marrones irresistibles. ¡Le encantará!

3. Resistime

Tal y como se puede deducir por su nombre, se trata de una barra de labios permanente, que ha sido formulada con ingredientes especiales para una larga duración sin dejar huella y sin renunciar al confort. Sus activos vegetales protegen los labios de las agresiones del entorno y reducen la profundidad de las arrugas. Cuenta con una textura cremosa y un suave acabado brillante que permiten un maquillaje perfecto durante toda la jornada. Si tu madre es de las que trabaja todo el día fuera de casa, es la mejor alternativa.

Esperamos que alguna de estas barras de labios case con los gustos y necesidades de tu madre, así no tendrás que preocuparte más por hacerle el mejor regalo para el Día de la Madre.