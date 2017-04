El chollo del día: consigue un iPhone por sólo 353 euros

¿Estabas pensando en renovar tu viejo y antiguo móvil? Si es así has llegado al sitio correcto, ya que hoy El Mejor Precio te ofrece un ‘chollo’ que no puedes dejar pasar, un iPhone SE totalmente nuevo por menos de 400 euros, concretamente 353 euros. ¿No es el mejor precio que has encontrado hasta ahora?

Este teléfono móvil aunque pertenece a una gama más baja que el reciente iPhone 6, cuenta con el mismo procesador que posee el modelo ‘S’ de este terminal, destacando así por 2GB de de memoria RAM, la cual te permitirá ejecutar hasta diez aplicaciones distintas a la vez.

Además, si lo que buscas es una pantalla de tamaño medio pero con gran calidad de imagen, también es tu móvil, puesto que posee una pantalla de 4”, muy similar a la que tenía el iPhone 5S. Por si fuera poco, con esta ‘ofertaza’ además te llevarás una buena cámara, puesto que el mismo incorpora una iSight como cámara principal con un sensor de 12 MP, que te permitirá grabar vídeo con resolución de hasta 4K. Así, básicamente podríamos decir que este terminal es la mejor forma de obtener las mejores prestaciones del iPhone 6 en el tamaño compacto y fácil de transportar y manejar del iPhone 5.

En lo que respecta a su batería, hablamos de 1.642 mAh, lo que se traduce en aproximadamente 10 horas de autonomía, pero recuerda ante todo que el mejor secreto para que te aguante la batería mucho tiempo es seguir algunos trucos como los siguientes: desactiva las actualizaciones automáticas; reduce el uso de aplicaciones; reajusta el brillo de la pantalla; evita el uso del GPS; si tienes WiFi desconecta los datos; no abuses de juegos y vídeos; quita la vibración; aleja tu móvil del calor, y finalmente haz uso de alguna batería externa si realmente lo necesitas.