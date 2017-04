Así puedes lucir unos ‘smokey eyes’

El mundo del maquillaje es un universo totalmente aparte al cotidiano, ya que cuenta con multitud de tecnicismos, métodos, productos, figuras, tendencias… por lo que a duras penas podemos llegar a conocer absolutamente todo.

Una de sus finalidades principales es cubrir imperfecciones que puedan existir en nuestro rostro y en general en la piel de nuestro cuerpo, pero sin duda con él también buscamos conseguir embellecer nuestra piel con tonos que la hagan destacar, de ahí que existan tantos productos y técnicas de maquillaje distintas para cada una de las zonas de nuestro cuerpo, desde los labios hasta los ojos.

Precisamente sobre esta última zona vamos a hablar hoy, ya que a veces caemos en la rutina y maquillamos nuestros ojos con el mismo método de siempre sin llegar a experimentar. Así pues, el maquillaje es un perfecto aliado para potenciar tu mirada, especialmente con técnicas como los ‘smokey eyes’, también conocida como ‘ojos ahumados’. ¿No la conoces? No te preocupes, ya que a continuación vamos a revelarte todos los detalles de esta forma de maquillarse los ojos, que es tendencia y para la cual necesitarás algunos productos como los que puedes conseguir con las ofertas en maquillaje de ojos de Belleza Ideal.

Los ‘smokey eyes’ destacan porque potencian tu mirada al cubrir totalmente con maquillaje tanto el párpado como parte del contorno de ojos, pudiéndolo hacer con cualquier tono, aunque el negro suele ser el más utilizado. Para conseguirlos necesitarás algunos productos como delineador de ojos, pincel plano, pincel redondo, bastoncillos, sombra de ojos mate, máscara de pestañas y sombra beige para dar un punto de luz en el párpado.

¿Cómo se hacen?

En primer lugar, aplica la sombra mate en el párpado para absorber el brillo natural del ojo y conseguir una mayor duración del maquillaje.

Una vez que hayas aplicado la sombra, realiza una raya con el delineador en la parte superior y en la parte inferior, de forma que ambas queden muy pegadas a las pestañas. Si crees que tu pulso no es apto para conseguir una raya de un solo trazo, puedes realizar trazos cortos. Así evitarás convertirte en un mapache.

Tras el paso anterior llegará el momento de difuminar las líneas, lo que deberás hacer con un bastoncillo o en su defecto con el propio efecto que incluyen algunos delineadores, que ofrecen un resultado algo difuminado.

Con las líneas difuminadas, será el turno de coger la brocha plana y aplicar la sombra mate negra en el párpado móvil de menos a más, para dar sensación de ‘capas’.

No, no nos hemos olvidado del párpado fijo, y por ello, el siguiente paso será conseguir el efecto de ojos ahumados gracias al pincel redondo, con el que extenderás al párpado fijo mediante movimientos redondeados la sombra mate del párpado móvil que has aplicado anteriormente.

Finalmente, da algunos puntos de luz con la sombra beige en el lagrimal y conseguirás una mirada mucho más luminosa. Cuando acabes aplícate máscara de pestañas en zigzag.

Como ves, no es demasiado difícil poner en práctica esta técnica de maquillaje de ojos, así que no lo dudes, utilízala y presume de una mirada única y sobre todo, potente.